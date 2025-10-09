快訊

承包巡防艇採購案…慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

同意女婿借名購車卻欠520筆罰鍰 老翁險失土地

中央社／ 台南9日電

台南市68歲王姓老翁同意女婿借名買車，哪知對方4年間積欠罰鍰、稅款520筆逾18萬元，使老翁名下土地遭行政執行署台南分署拍賣，所幸老翁兒子返國得知繳清欠款，才保住土地。

行政執行署台南分署今天指出，老翁於民國109年至112年間駕車未繳通行費及停車費，又超速、違停、闖紅燈、行駛高速公路違規使用路肩及未依規定變換車道、未繫安全帶、紅燈右轉、滯欠使用牌照稅等共520筆，積欠新台幣18萬3815元，遭移送強制執行。

台南分署查知老翁在南區有持分土地，隨即查封登記拍賣，今年經過2次流標，原訂10月7日進行第3次拍賣，但老翁和兒子現身宣稱違規汽車是女婿借名購買使用，目前無法聯絡上女婿。

台南分署調查，老翁兒子平時在國外工作，返國才知道事情嚴重性，協同父親到場說明，也繳清所有欠款，保住土地不被拍賣。

女婿 牌照稅

延伸閱讀

他欠繳通行費、罰單520筆達18萬元 土地3拍前...家人代繳清

臺南市府辦農村社區土地重劃區抵費地開標

柯文哲被控收賄京華城土地扣不扣押？法官今開庭調查

龔明鑫：輝達昨有來函尋求合適土地 仍在盤點中

相關新聞

科技監控屢傳誤警斷訊...吳宗憲憂「狼來了」 台高檢：恐有誤解

民眾黨前主席柯文涉京華城案，上月被法院裁定7000萬元交保、限制出境、出海與住居，且須配戴電子腳鐶，立委吳宗憲質疑，現在...

承包巡防艇採購案...慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

慶富造船公司得標海洋巡防署28艘「巡防救難艇」採購案，卻以不實零件採購單據，向兆豐銀行詐得專案貸款共1億1745萬餘元，...

「神說」全台狂吸金45億 中檢兩波偵結...主嫌、核心幹部64人起訴

台中地檢署偵辦神說國際網路股份有限公司、中華資金有限公司違法向全台3000多人吸金45億元案，還破獲藏在保險櫃的2億多元...

宜蘭鄉公所工務課員偷查個資、偽造農舍申請資料 4人遭訴

宜蘭縣壯圍鄉公所工務課員簡燦煌涉嫌濫用職權偷查土地地政資料及地主個資，並在外兼差，偽造不實農產品銷售證明，協助18名不符...

影／北市男2度酒駕被同一警察抓包 這回騎電動輔助自行車也逃不掉

台北市簡姓男子是水果批發場臨時工，日前凌晨騎電動輔助自行車上班途中，在中正區汀州路三段搖搖晃晃，引起巡邏員警注意，警方上...

才藝班老師不顧被踢也要摸女童陰部 判10年最高法院因這理由撤銷

在新北市永和區私設才藝班的范揚祖偷拍4名學員如廁，還撫摸其中1名12歲少女陰部。警方去年接獲民眾報案，得知有幼童上廁所遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。