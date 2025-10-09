同意女婿借名購車卻欠520筆罰鍰 老翁險失土地
台南市68歲王姓老翁同意女婿借名買車，哪知對方4年間積欠罰鍰、稅款520筆逾18萬元，使老翁名下土地遭行政執行署台南分署拍賣，所幸老翁兒子返國得知繳清欠款，才保住土地。
行政執行署台南分署今天指出，老翁於民國109年至112年間駕車未繳通行費及停車費，又超速、違停、闖紅燈、行駛高速公路違規使用路肩及未依規定變換車道、未繫安全帶、紅燈右轉、滯欠使用牌照稅等共520筆，積欠新台幣18萬3815元，遭移送強制執行。
台南分署查知老翁在南區有持分土地，隨即查封登記拍賣，今年經過2次流標，原訂10月7日進行第3次拍賣，但老翁和兒子現身宣稱違規汽車是女婿借名購買使用，目前無法聯絡上女婿。
台南分署調查，老翁兒子平時在國外工作，返國才知道事情嚴重性，協同父親到場說明，也繳清所有欠款，保住土地不被拍賣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言