同意女婿借名購車卻欠520筆罰鍰 老翁險失土地

台南市68歲王姓老翁同意女婿借名買車，哪知對方4年間積欠罰鍰、稅款520筆逾18萬元，使老翁名下土地遭行政執行署台南分署拍賣，所幸老翁兒子返國得知繳清欠款，才保住土地。

行政執行署台南分署今天指出，老翁於民國109年至112年間駕車未繳通行費及停車費，又超速、違停、闖紅燈、行駛高速公路違規使用路肩及未依規定變換車道、未繫安全帶、紅燈右轉、滯欠使用牌照稅等共520筆，積欠新台幣18萬3815元，遭移送強制執行。

台南分署查知老翁在南區有持分土地，隨即查封登記拍賣，今年經過2次流標，原訂10月7日進行第3次拍賣，但老翁和兒子現身宣稱違規汽車是女婿借名購買使用，目前無法聯絡上女婿。

台南分署調查，老翁兒子平時在國外工作，返國才知道事情嚴重性，協同父親到場說明，也繳清所有欠款，保住土地不被拍賣。