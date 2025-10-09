義竹鄉建設課長涉綠能貪汙確定 嘉檢發監執行入獄

嘉義地檢署上午9時多將嘉義縣義竹鄉公所建設課長曾培原，依貪汙治罪條例判刑案執行入監。曾男因違背職務要求賄賂及不正利益，經最高法院駁回上訴，全案確定，今發監執行於法務部矯正署嘉義監獄服刑。

嘉檢指出，曾培原2023年12月7日至2024年1月15日期間，利用職務機會向綠能業者要求賄賂及不正利益。案發後經檢察官偵辦，於2024年8月29日偵查終結提起公訴。經嘉義地方法院2024年10月11日判決有罪，判處有期徒刑3年、褫奪公權5年。曾男不服上訴，經台灣高等法院臺南分院3月31日維持原判，再上訴至最高法院，最高法院於8月21日以114年度台上字第3485號刑事判決駁回上訴，全案確定。嘉義地檢署執行檢察官依法將曾培原送至嘉義監獄執行，正式入監服刑。