快訊

承包巡防艇採購案…慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

義竹鄉建設課長涉綠能貪汙確定 嘉檢發監執行入獄

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義地檢署上午9時多將嘉義縣義竹鄉公所建設課長曾培原，依貪汙治罪條例判刑案執行入監。曾男因違背職務要求賄賂及不正利益，經最高法院駁回上訴，全案確定，今發監執行於法務部矯正署嘉義監獄服刑。

嘉檢指出，曾培原2023年12月7日至2024年1月15日期間，利用職務機會向綠能業者要求賄賂及不正利益。案發後經檢察官偵辦，於2024年8月29日偵查終結提起公訴。經嘉義地方法院2024年10月11日判決有罪，判處有期徒刑3年、褫奪公權5年。曾男不服上訴，經台灣高等法院臺南分院3月31日維持原判，再上訴至最高法院，最高法院於8月21日以114年度台上字第3485號刑事判決駁回上訴，全案確定。嘉義地檢署執行檢察官依法將曾培原送至嘉義監獄執行，正式入監服刑。

嘉義地檢署強調，將持續落實法務部長鄭銘謙推動「嚴辦黑、金、槍、毒、詐、妨害綠能、破壞國土等重大犯罪」的刑事政策，對於任何妨害綠能產業發展、破壞公務廉潔的行為，絕不寬貸，展現檢方維護法紀、杜絕貪瀆的決心。

嘉義地檢署。圖／聯合報資料照片
嘉義地檢署。圖／聯合報資料照片

嘉義 最高法院 貪汙 監獄

延伸閱讀

急診抽血突爆走！男爆粗口罵護理師還揮拳 道歉獲原諒嘉檢緩起訴

顏正國曾被判死刑！入獄11年 詹雅雯心碎揭私下真面目

忘關瓦斯引氣爆險釀大禍 朴子小吃店業者遭嘉檢緩起訴處分

竊取中埔吳鳳廟百年古物 嘉檢起訴4嫌

相關新聞

科技監控屢傳誤警斷訊...吳宗憲憂「狼來了」 台高檢：恐有誤解

民眾黨前主席柯文涉京華城案，上月被法院裁定7000萬元交保、限制出境、出海與住居，且須配戴電子腳鐶，立委吳宗憲質疑，現在...

承包巡防艇採購案...慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

慶富造船公司得標海洋巡防署28艘「巡防救難艇」採購案，卻以不實零件採購單據，向兆豐銀行詐得專案貸款共1億1745萬餘元，...

「神說」全台狂吸金45億 中檢兩波偵結...主嫌、核心幹部64人起訴

台中地檢署偵辦神說國際網路股份有限公司、中華資金有限公司違法向全台3000多人吸金45億元案，還破獲藏在保險櫃的2億多元...

宜蘭鄉公所工務課員偷查個資、偽造農舍申請資料 4人遭訴

宜蘭縣壯圍鄉公所工務課員簡燦煌涉嫌濫用職權偷查土地地政資料及地主個資，並在外兼差，偽造不實農產品銷售證明，協助18名不符...

影／北市男2度酒駕被同一警察抓包 這回騎電動輔助自行車也逃不掉

台北市簡姓男子是水果批發場臨時工，日前凌晨騎電動輔助自行車上班途中，在中正區汀州路三段搖搖晃晃，引起巡邏員警注意，警方上...

才藝班老師不顧被踢也要摸女童陰部 判10年最高法院因這理由撤銷

在新北市永和區私設才藝班的范揚祖偷拍4名學員如廁，還撫摸其中1名12歲少女陰部。警方去年接獲民眾報案，得知有幼童上廁所遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。