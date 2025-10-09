快訊

青海老虎溝山難死者來自台灣 海基會證實：家屬下午將搭機赴陸

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

聽新聞
0:00 / 0:00

承包巡防艇採購案...慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

慶富造船公司得標海洋巡防署28艘「巡防救難艇」採購案，卻以不實零件採購單據，向兆豐銀行詐得專案貸款共1億1745萬餘元，最高法院依違反商業會計法、銀行法等判陳慶男5年4月徒刑，沒收犯罪所得6037萬餘元。

慶富公司2014年承造海軍獵雷艦，卻以虛偽增資方式詐貸63億元，陳慶男2022年已被判刑25年定讞，並入監服刑，本案再被判刑確定，實際執行的刑度將由檢方向法院聲請定應執行刑。

慶富公司2013年4月間以37億4200萬元，得標海巡署28艘100噸級巡防救難艇採購案，同年7月完成簽約後，慶富向兆豐銀行簽訂綜合授信契約書，包括購料借款額度9億1360萬元、委任保證8億7768萬元，可動用總額度12億元。

慶富公司2016、2017年間資金周轉困難，積欠下包商鉅額工程款，陳慶男、董事長特助陳全雄便與海巡專案下包商商議，由下包商提供不實統一發票及合約書，向兆豐銀行佯以購料而申請開立信用狀，待兆豐銀行撥款給下包商後，再由下包商將款項借貸給陳慶男。

下包商因為希望可以藉此取得遭積欠的工程款而答應配合，陳慶男、陳全雄就以此方式，利用下包商共向兆豐銀行詐得1億1745萬8000元。陳慶男取得款項後，財務狀況仍持續惡化，2017年11月26日海巡署發函解約，才揭發詐貸犯行。

高雄地方法院一審依填製不實會計憑證、詐欺取財等罪判陳慶男5年6月徒刑；陳全雄則被判4年2月徒刑。案件上訴，高雄高分院二審認為陳慶男上訴後已坦承全部犯行，因此量刑基礎有變更，因此改判5年4月徒刑。陳全雄上訴後仍否認犯罪，也未賠償兆豐銀行，因此維持一審刑度。

案件上訴第三審，最高法院認為二審判決沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴，全案確定。

陳慶男。圖／聯合報系資料照片
陳慶男。圖／聯合報系資料照片

陳慶男 慶富 詐騙 海巡署

延伸閱讀

中科院飛彈火箭原料驚爆「洗產地」 豐益負責人及員工用陸製品涉詐

農水署工程師涉詐監造費5750元 判1年10月緩刑3年

承攬工程忘繳稅 審計室揭竹市印花稅缺漏282萬 廠商急補繳

吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

相關新聞

「神說」全台狂吸金45億 中檢兩波偵結...主嫌、核心幹部64人起訴

台中地檢署偵辦神說國際網路股份有限公司、中華資金有限公司違法向全台3000多人吸金45億元案，還破獲藏在保險櫃的2億多元...

承包巡防艇採購案...慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

慶富造船公司得標海洋巡防署28艘「巡防救難艇」採購案，卻以不實零件採購單據，向兆豐銀行詐得專案貸款共1億1745萬餘元，...

嘉義水電工10年内3犯酒駕 第4次撞死人...判7年10月不服被駁回

翁姓水電工去年8月間在嘉義縣工地飲用保力達藥酒後，騎微型電動二輪車經嘉36鄉道時，撞倒陳姓婦人3日後不治，翁男呼氣酒精濃...

追債追到靈堂！婦人藉瞻仰遺容 竟偷拉亡者「蓋指印」當場被抓包

追債追到人死還不放過！新竹李姓婦人與彭男有債務糾紛，得知彭男過世後，她不甘心債權成空，竟衝到殯儀館，假借瞻仰遺容時，都用...

義竹鄉建設課長涉綠能貪汙確定 嘉檢發監執行入獄

嘉義地檢署上午9時多將嘉義縣義竹鄉公所建設課長曾培原，依貪汙治罪條例判刑案執行入監。曾男因違背職務要求賄賂及不正利益，經...

台中不肖業者無照抽水肥排水溝...二審逆轉 無罪變要關1年2月糗大

台中市林姓工程行業者前年收1500元替人抽水肥，事後排放在大雅區排水溝內，民眾檢舉，環保局稽查，發現排水溝有糞便等廢棄物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。