承包巡防艇採購案...慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

慶富造船公司得標海洋巡防署28艘「巡防救難艇」採購案，卻以不實零件採購單據，向兆豐銀行詐得專案貸款共1億1745萬餘元，最高法院依違反商業會計法、銀行法等判陳慶男5年4月徒刑，沒收犯罪所得6037萬餘元。

慶富公司2014年承造海軍獵雷艦，卻以虛偽增資方式詐貸63億元，陳慶男2022年已被判刑25年定讞，並入監服刑，本案再被判刑確定，實際執行的刑度將由檢方向法院聲請定應執行刑。

慶富公司2013年4月間以37億4200萬元，得標海巡署28艘100噸級巡防救難艇採購案，同年7月完成簽約後，慶富向兆豐銀行簽訂綜合授信契約書，包括購料借款額度9億1360萬元、委任保證8億7768萬元，可動用總額度12億元。

慶富公司2016、2017年間資金周轉困難，積欠下包商鉅額工程款，陳慶男、董事長特助陳全雄便與海巡專案下包商商議，由下包商提供不實統一發票及合約書，向兆豐銀行佯以購料而申請開立信用狀，待兆豐銀行撥款給下包商後，再由下包商將款項借貸給陳慶男。

下包商因為希望可以藉此取得遭積欠的工程款而答應配合，陳慶男、陳全雄就以此方式，利用下包商共向兆豐銀行詐得1億1745萬8000元。陳慶男取得款項後，財務狀況仍持續惡化，2017年11月26日海巡署發函解約，才揭發詐貸犯行。

高雄地方法院一審依填製不實會計憑證、詐欺取財等罪判陳慶男5年6月徒刑；陳全雄則被判4年2月徒刑。案件上訴，高雄高分院二審認為陳慶男上訴後已坦承全部犯行，因此量刑基礎有變更，因此改判5年4月徒刑。陳全雄上訴後仍否認犯罪，也未賠償兆豐銀行，因此維持一審刑度。