免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

「神說」全台狂吸金45億 中檢兩波偵結...主嫌、核心幹部64人起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦神說國際網路股份有限公司、中華資金有限公司違法向全台3000多人吸金45億元案，還破獲藏在保險櫃的2億多元現金，中檢8月先依銀行法等起訴陳姓負責人等8人，今第二波偵結，再核心幹部、全台分所所長等56人追加起訴，另扣案賓利等豪車已法拍獲1721萬元。

中檢指出，全案經台灣高等檢察署可疑帳戶預警中心交辦，神說國際網路股份有限公司涉嫌非法吸金案件，指派檢察官黃鈺雯檢察官指揮，查出主嫌陳男化名「陳光」以「CCE中華資金交易所」的P2P標會平台公開招募民眾投資。

檢方查出，陳和幹部2021年起在全台各地辦理公開投資說明會，宣稱1會金額為56萬元、61萬元或76萬元，8年後保證補足200萬，投資款項不足額由公司代墊等話術，再以後金補前金手法，換算年化報酬率高達32.14%至188.39%等顯不相當利息，吸引民眾投入資金，吸金額達45億多元。

檢方今年4月、6月及8月發動3波搜索，查獲包括主嫌陳男、系統工程師、核心幹部、各區分所長、區域幹部等一共63人到案；今年8月7日依加重詐欺、銀行法非法吸金，及洗錢防制法鉅額洗錢等罪嫌，先行起訴陳姓男子等8人，並聲請沒收犯罪所得45億元。

中檢說，經第二波偵查終結，再對法人神說公司1人、張姓業務總經理等4人，以及林姓業務副總經理等9人，還有全台42個分所所等42人，認定均涉犯犯銀行法之非法吸金罪嫌。

中檢說，第二波追加起訴56人，除已查扣房地產7筆、涉案帳戶資金及現金外，另查扣賓利等5輛豪車，及1億9868萬2000元等債權，檢方為澈底保障被害人財產，已將賓利等4輛豪車於偵查中變價拍賣，拍得1721萬元。

檢方查扣神說公司名下的賓利車Continental GT V8超跑，經偵查中變價法拍。記者曾健祐／攝影
檢方查扣神說公司名下的賓利車Continental GT V8超跑，經偵查中變價法拍。記者曾健祐／攝影
檢方查扣神說公司名下的麥拉倫GT超跑，經偵查中變價法拍。記者曾健祐／攝影
檢方查扣神說公司名下的麥拉倫GT超跑，經偵查中變價法拍。記者曾健祐／攝影

吸金 幹部 豪車

