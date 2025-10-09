台中不肖業者無照抽水肥排水溝...二審逆轉 無罪變要關1年2月糗大

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓工程行業者前年收1500元替人抽水肥，事後排放在大雅區排水溝內，民眾檢舉，環保局稽查，發現排水溝有糞便等廢棄物，事後調監視器，查出林男涉案，林辯稱當時是車輛拋錨暫停該處，一審認證據不足，判林無罪，二審逆轉，認林對當天行車路線、工作內容都供述不一，過去已有兩次違法排放紀錄，判1年2月。

林姓男子是一間工程行負責人，沒有領有水肥清除許可文件，但在前年10月24日前往北區太平路一處民宅，以1500元代價替人抽水肥，隨後排放在大雅區科雅路、平和路一處排水溝內，民眾發現後向環保局檢舉，稽查人員到場時，林男已不在現場，不過仍在排水溝內發現有糞便等一般廢棄物。

環保局後續調閱監視器後，發現林男將槽車停放該處，還排水溝的溝蓋掀起，將槽車連接的管線接到排水溝內，環保局依違反廢棄物清理法，將此案移由保七總隊偵辦，檢方依違反廢清法起訴。

一審審理時，林男否認犯罪，辯稱當時是車輛拋錨，才會將車停放在該處，因為有臭味，才會把水管擺在排水溝。

法官認為，此案雖有相關稽查紀錄，但無法證明該處一般廢棄物為林男棄置的水肥，即便林男歷次供述不一，但仍無證據證明林有抽水肥及傾倒水肥，判林無罪。

檢方上訴台中高分院後，二審認定，林男歷次供述不一，對於行車路線、工作內容、維修廠為何間，前後供述已不一，且環保局人員證稱，該塊水溝蓋較重，無法搬開蒐證，僅能以手機透過孔洞拍攝，若林僅是車輛拋錨暫停於該處，何需費勁搬起溝蓋，將管線置於水溝內。

二審指出，林男在2019年涉違法排放水肥，檢方處分緩起訴、2022年違法抽水肥遭法院判刑6月、緩刑2年，林男已有違法紀錄，認定林男當時的確在該處違法排放廢棄物，依違反廢清法，判刑1年2月，犯罪所得沒收，仍可上訴。

台中市林姓工程行業者無照排水肥，一審獲判無罪，二審逆轉判刑1年2月。圖／本報資料照片
台中市林姓工程行業者無照排水肥，一審獲判無罪，二審逆轉判刑1年2月。圖／本報資料照片

