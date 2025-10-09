他欠繳通行費、罰單520筆達18萬元 土地3拍前...家人代繳清

68歲王姓男子3年間駕車未繳通行費、停車費及超速等罰鍰且滯欠牌照稅等，累計高達520筆，金額達18萬3815元，經行政執行署台南分署收案後，查封其南區持分土地二拍均流標，預定本月三拍，他辯該車遭親屬借名購買，迄今無法聯絡；最後由家人代為繳清，保住土地不被拍賣。

台南分署指出，王於2020至2023年間開車因未繳交通行費、停車費，以及超速、任意跨越兩條車道駛、不依規定使用燈光等多項違規，經國道四隊等舉發，遭台南市府交通局裁處337筆罰鍰，合計15萬8900元。此外，他滯欠使用牌照稅4筆、通行費179筆，總計滯欠520筆，金額合計18萬3815元。案經交通局等移送強制執行。

台南分署表示，執行人員收案後，查知王名下有持分土地，函請地政機關將一筆位在南區持分土地辦理查封登記，並於今年7月間公告進行第一次拍賣程序，底價95萬元，惟無人投標而未拍定，第二次拍賣程序仍因無人應買而流標。