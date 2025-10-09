快訊

7旬翁為修父墓地塞6萬行賄殯管課長被拒 緩起訴付公庫50萬元

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

76歲曾姓老翁為修繕父親墓地，在台北市議會接待室涉拿6萬元行賄台北市殯葬處殯儀管理課黎姓課長，全案經廉政署移送法辦，台北地檢署認定，曾翁涉貪汙行賄罪，認罪深表悔悟，給予緩起訴處分，支付公庫50萬元。

76歲曾翁已歿父親的墓地位在陽明山第一公墓，經台北市殯葬管理處核准「不得進行修繕」，曾翁2021年8月間申請修繕被認定墓地屬於違規下葬墳墓而駁回申請。

緩起訴指出，2024年12月間，曾翁聯繫台北市議會府會聯絡人兼殯儀管理課黎姓課長在市議會108號接待室會面，12月11日上午10時許，曾翁說明「父親墳墓年久失修，之前曾提出修繕但遭駁回」詢問可否申請修繕，涉出示裝有6萬元的牛皮紙袋涉嫌行賄黎姓課長；黎姓課長當場拒絕、制止曾翁行為，告知墓地依規定不得申請修繕。

全案經廉政署移送偵辦，檢方依接待室監視器、證人證詞、本案陳情書、曾翁認罪供詞等，認定曾翁涉犯貪汙治罪條例非公務員對公務員關於違背職務行為行求賄賂罪，考量坦承犯行深表悔悟，認定一時失慮致罹刑典，經偵查程序當知所警惕，應無再犯之虞，給予緩起訴處分，支付公庫50萬元。

老翁為修繕父親墓地涉貪汙行賄台北市殯葬處殯儀管理課長獲緩起訴，支付公庫50萬元。圖／聯合報系資料照片
老翁為修繕父親墓地涉貪汙行賄台北市殯葬處殯儀管理課長獲緩起訴，支付公庫50萬元。圖／聯合報系資料照片

