7旬翁為修父墓地塞6萬行賄殯管課長被拒 緩起訴付公庫50萬元

76歲曾姓老翁為修繕父親墓地，在台北市議會接待室涉拿6萬元行賄台北市殯葬處殯儀管理課黎姓課長，全案經廉政署移送法辦，台北地檢署認定，曾翁涉貪汙行賄罪，認罪深表悔悟，給予緩起訴處分，支付公庫50萬元。

76歲曾翁已歿父親的墓地位在陽明山第一公墓，經台北市殯葬管理處核准「不得進行修繕」，曾翁2021年8月間申請修繕被認定墓地屬於違規下葬墳墓而駁回申請。

緩起訴指出，2024年12月間，曾翁聯繫台北市議會府會聯絡人兼殯儀管理課黎姓課長在市議會108號接待室會面，12月11日上午10時許，曾翁說明「父親墳墓年久失修，之前曾提出修繕但遭駁回」詢問可否申請修繕，涉出示裝有6萬元的牛皮紙袋涉嫌行賄黎姓課長；黎姓課長當場拒絕、制止曾翁行為，告知墓地依規定不得申請修繕。