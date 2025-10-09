影／高雄男超商領7.1萬與警拉扯拒檢 警追百公尺逮人...發現非車手

阮姓越南籍移工昨晚9時在高市前峰路某超商提領7.1萬現金，適巡邏員警巡查撞見，懷疑阮是車手盤查；沒料，阮拒檢奪門而出，警追百公尺逮人時，阮一度掙扎抗拒和警拉扯，後被壓制，身上起出水果刀及2張金融卡，查出阮非車手，因同鄉還錢才領錢。

岡山警分局前峰派出所員警昨晚9時許於岡山區前峰路巡經某超商時，發現23歲阮姓外籍移工於超商提款機前不斷提領大筆現金，懷疑阮男是車手，遂上前盤查。

當時阮男神情慌張，突然拔腿奪門而逃，阮男逃了百公尺，2警追上阮男數度喝令「趴下」，阮情緒激動、強力掙脫推擠員警，雙方一度發生肢體拉扯，另警呼叫支援，由於多次警告無效，警方為防阮持續抗拒與逃逸，遂使用警棍予以控制，成功將阮壓制在地帶返所。

警方在阮男身上起出現金7萬1000元、金融卡兩張以及水果刀一把。阮聲稱借錢給同鄉，只是領回借款；警方通知卡片所有人另名阮姓男子到場釐清，對方表示因和阮男私下借貸並質押卡片和護照作為抵押之用。