嘉義水電工10年内3犯酒駕 第4次撞死人...判7年10月不服被駁回

翁姓水電工去年8月間在嘉義縣工地飲用保力達藥酒後，騎微型電動二輪車經嘉36鄉道時，撞倒陳姓婦人3日後不治，翁男呼氣酒精濃度達每公升0.91毫克，與死者家屬以75萬元調解成立，然而，翁男為酒駕累犯，嘉義地院國民法官法庭判刑7年10月，不服上訴，今上午宣判上訴駁回。

檢警調查，40歲翁男曾分別於2014年、2018年及2021年間，涉及公共危險罪嫌被判處有期徒刑2月、4月及6月確定，未料去年間又涉及公共危險罪嫌，且造成被撞的行人送醫不治。

翁男於去年8月15日中午在嘉義縣新港鄉某工地飲用保力達藥酒後，於同日晚上騎乘微型電動二輪車欲返家，行經嘉義縣朴子市一處道路時，未隨時注意車前狀況撞到陳婦，翁當時酒測值達每公升0.91毫克，陳婦送醫急救後仍因嚴重腦傷，3日後不治。

一審判決指出，翁男於2021年間犯酒駕罪後，10年內再犯，無視酒精成分對人意識及反應能力均有不良影響，心存僥倖、貪圖方便。

同時，翁男未隨時注意車前狀況，為肇事主因；陳婦站在車道內，也未注意來車，為肇事次因。翁符合自首規定減刑外，考量翁已與死者家屬成立和解，全數賠償完畢，認他犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，累犯，處7年10月刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康