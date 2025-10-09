追債追到靈堂！婦人藉瞻仰遺容 竟偷拉亡者「蓋指印」當場被抓包

追債追到人死還不放過！新竹李姓婦人與彭男有債務糾紛，得知彭男過世後，她不甘心債權成空，竟衝到殯儀館，假借瞻仰遺容時，都用彭男遺體手指，在借據與面額850萬元的本票上捺印，營造彭男生前同意抵押土地且開本票假象，離譜行徑當場被抓包，新竹地院依偽造有價證券罪將她判刑2年、緩刑5年。

根據判決書，李女與彭男有債務糾紛，明知彭男已於今年2月21日凌晨5時許死亡，竟由綽號「小瑋」、「威哥」男子以彭男名義，以彭男的名義在借據抵押文件的借款人欄，偽造彭男的署名；另於本票發票人欄偽造彭男署名1枚，偽造彭男名義為發票人的本票，該張發票日期為2010年5月23日、票面金額為新台幣850萬元。

當天上午11點李女隨即衝到新竹市立殯儀館追思園，假借瞻仰遺容機會，將彭男遺體手指按捺印泥，並蓋印指印於借據抵押文件及本票，以此表示彭男有向她借款，並同意以名下土地作為抵押及負發票人責任之意，足生損害於彭男繼承人。

經現場人員察覺有異，立即通報家屬，家屬旋即報警處理，並扣得借據抵押文件、本票、印泥等證物，全案始曝光。

法官審酌李女僅因欲保全債權之用，即率為偽造私文書及偽造有價證券犯行，除生損害於彭男繼承人外，亦擾亂票據信用交易秩序，確有不當，考量其犯後坦承犯行，態度尚可，且偽造本票並未進入交易市場廣泛流通，對於金融交易秩序及市場交易信用危害尚屬有限。