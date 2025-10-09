聽新聞
美濃大峽谷再押4嫌 檢方偵辦組織犯罪

聯合報／ 記者張議晨宋原彰郭韋綺／高雄報導

高雄美濃區盜採砂石留下天坑，橋頭地檢署鎖定美濃區吉安段溪埔寮遭盜採的農地偵辦，兩波搜索後再聲押4人獲准，其中羅姓主嫌還曾是前美濃鎮長堂弟，有多項暴力犯罪紀錄，檢方正朝組織犯罪條例擴大偵辦中。

美濃盜採砂石案分吉洋段、成功段多筆地號的農地，最近搜索涉案的是吉安段溪埔寮農地。檢警調查，該地盜挖深度達12公尺，地點位於社區水源地，9月底橋檢承辦檢察官嚴維德曾現勘發現盜採地點都被回填營建廢棄物，犯案證據明確，同月24日發動首波搜索，聲押徐姓地主、黃姓司機獲准。

檢方向上溯源，鎖定羅姓主嫌、黃姓司機涉案，經查，羅男2024年5月起向徐男承租土地後，便進駐機具開挖，黃、羅兩人聲押獲准，其餘砂石車、挖土機司機則交保候傳。橋檢偵辦美濃區3筆盜採砂石、回填廢棄物案，共羈押16人，另扣押挖土機16台、砂石車10台，查扣現金2千餘萬元，依組織犯罪條例重罪偵辦。

盜採砂石案演變藍、綠攻防，國民黨立委柯志恩與高市議會國民黨團前天指控美濃盜砂集團周姓犯嫌的前妻、美濃永和里長周銹玉，在民進黨立委賴瑞隆競選團隊服務，影射賴瑞隆、周銹玉與盜砂集團有關。

昨天周銹玉及賴瑞隆各對柯志恩及市議員許采蓁提告加重誹謗；周稱她與前夫離婚4年，多年未聯絡，根本不知對方參與盜砂。柯志恩說，她是說明修法及遏止盜採，從頭到尾沒說出「賴瑞隆」3個字。

高雄市議員許采蓁昨踢爆大坪頂露營區旁一處保護區，5年來從綠地變「柏油山」，堆置大量廢瀝青與廢棄物，甚至拍到挖土機、貨車持續進出，疑似另一個被亂倒營建廢棄物案場。市長陳其邁說，堆置現場不符水土保持，已責成都發局等單位清查，有不法絕不寬貸。

市府現勘後確認是汙水接管工程開挖土方、瀝青刨除料的暫置場，因堆置土方量多，已要求承包商補辦水保計畫，工程結束恢復原貌。

