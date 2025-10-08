台鹽綠能弊案今開庭 高階主管認台綠風險與利潤不對稱

台鹽綠能弊案今下午開庭，傳喚台綠林姓副總經理等人隔離詢問，他以台綠迄今支付地主總計11億元，但電業商給付9億9千萬餘元，不足1億多萬元，認台綠承擔大部分土地開發成本等風險，卻沒有相對應報酬，就商業判斷不太合理；依內部稽核報告矛頭指向當時決策高層陳啓昱等人。

台南地院合議庭原傳喚林等4名證人，其中，林自2024年6月間出任副總理且代理總經理，2017、2018年間起陸續接觸台綠相關業務。鴻暉公司負責人蘇俊仁、台綠前總經理蘇坤煌、台鹽副總經理郭政瑋及晁暘公司負責人戴妤倩等4名被告及律師到庭交互詰問，光林1人就花了長達2個多小時。

面對檢方偵訊，他提及台綠虧損主因，一半應收債款收不回來，包括台泥義竹、寰宇、三地下山仔寮及鼎龍彰化等案場，他說，虧損主因是有糾紛，大部是勞務契約有問題。

他表示，許多租約對台綠不利，相關爭議並非全出在台綠本身，也包括不可抗力因素所造成的，以台泥為例執行延誤而進入仲裁。他也說，有地主簽同意書反悔，改了3、4次，台綠還出錢解決，甚至發現送董事會版本與實際簽約版本不同。

他指出，地主對台鹽是信賴的，看上台鹽這個品牌將土地簽給了台綠，依現在來看，當時台綠人員是可以土地開發工作，至少依證據來看有30多件分析報告，評估饋線容量等內容。雖因政策、環境無法開發，包括台61線以西、七股總量管制等，但台綠承擔很大租金風險，卻沒有相對應報酬 ，不太符合商業判斷及邏輯。

經檢方追問當時決策者，他說依內部稽核報告，指的是當時董事長陳啓昱、總經理蘇坤煌等人。

然而，蘇坤煌律師則以台鹽前董事長吳榮輝日前證詞，指台綠出租金取得土地後，取得籌碼之後，與電業商才有談判空間，詢問林難道台綠做土地開發，不用付租金或政策執行風險，就有辦法達到可預期利潤，甚至商業判斷合不合理。

林表示，就結果來看，在政策決策前做適當考量，「那個年代對台綠確有優勢」他說，與前董事長吳榮輝的看法是一致的。