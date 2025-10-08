拍到狂飆151公里測速照糊了！國道警為開單「竄改照片」遭判刑

國道公路警察局某大隊一名員警去年執勤時，在國道拍到一名駕駛嚴重超速違規共4張照，因員警對超速「深惡痛絕」，但車速151公里的照模糊了，員警為了能開罰，把另一張車速149公里的照竄改為151公里，後因車主有疑慮提申訴，才發現員警竄改照片時速，彰化地方法院依公務員登載不實文書罪將員警判刑1年，緩刑2年，並需向公庫支付6萬元。

這名國道員警去年9月間晚間10點多執勤，在國道3號北向211公里處拍到某車嚴重超速，他共拍到4張照片車速分別為146、147、149、151公里，但其中151公里那張照片模糊，就難依違反道路交通管理處罰條例「行車速度，超過規定之最高時速40公里」製單舉發。

判決書指出，由於員警對於嚴重超速「深惡痛絕」，即將另一張車速149公里的清晰照竄改成151公里，以竄改後的照片製作舉發違反道路交通管理事件通知單2份寄給車主，「違規事實」欄分別不實記載「速限110公里，經雷達（射）測定行速為151公里，超速41公里」、「行車速度超過規定之最高時速40公里（處車主）」等語。

事後車主提出申訴，經警察大隊審查的確有遭竄改，員警也坦承不諱。

法官認為，員警身為公務員，又對取締法令及流程嫻熟，自應比一般民眾更遵守法紀、廉潔操守，若有違法失序行為，所負責任應較一般民眾為重。員警偽造取締照片，並製作違誤舉發單，影響管理裁罰正確性，並損及社會大眾對公務員執法廉潔及公信力，不過考量員警坦承犯行，表達悔悟之意，當能知所警惕，信無再犯之虞，因此判刑1年，緩刑2年，以勵自新。