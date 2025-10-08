逆轉！台鐵336名員工春節休假遭記曠職 行政訴訟敗訴確定

快訊

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台鐵產業工會2017年春節發起依法休假活動，事後有336人被送考成委員會記過，工會向勞動部申請不當勞動行為裁決被駁回，再提行政訴訟救濟，一審判工會部分勝訴，最高行政法院發回。更一審仍判決工會部分勝訴，撤銷裁決決定，且勞動部應依判決意旨做成裁決決定；勞動部、台鐵公司上訴，最高行政法院今改判工會、336人敗訴確定。

最高行政法院指出，勞資爭議處理法第5條第4款規定的工會爭議行為，是指工會為達成其主張，發起罷工或其他阻礙事業正常運作的行為，本質是多數勞工以違反勞動契約或勞動法令的手段，拒絕履行工作或妨礙事業的正常運作。工會、工會成員廖宜軍等336人因勞資爭議發起集體休假工會活動，最高行認為基於工會自主，雖可以主張不循法定爭議行為等機制，但仍應依約、依法辦理，並符合誠信原則，才具備正當性。

台鐵公司依法實施輪班制，本於工作規則及實際安排，形成如何徵得勞工同意於國定假日工作的作業慣習，最高行認為未違反勞基法第39條所定最低標準；以工作規則所設的休假、請假程序規範，並非就台鐵公司員工應受勞基法第4章各條文保障的勞動條件，作更為不利的規定，對集體休假活動的安排有其拘束力。

工會、336人集體休假，未全然依約、依法辦理，且與誠信原則不符，最高行綜合台鐵公司與員工間職務、勞動關係整體脈絡，認為台鐵公司的因應不構成不當勞動行為，今自為判決，將台北高等行政法院更一審判決廢棄，並駁回工會、336人的請求。

本案源於台鐵在2016年底排定2017年1月27日除夕到30日大年初三的班表，產業工會不滿排班制度不合理，會員代表大會決議春節國定假日「拒絕加班並依法休假」，工會再通知台鐵一共336人不同意國定假日出勤。

工會認為台鐵公司停止員工休假、事假，依排定班表出勤，未依規定辦理者一律依章以曠職論處，若在排定輪班日因故無法出勤，應完成請假手續才合法，已構成不當勞動行為；另台鐵事後核定336人曠職也構成不當勞動行為，請求勞動部不當勞動行為裁決委員會，要求台鐵撤銷曠職紀錄，不得以曠職紀錄為由論以考績、記過、扣薪等不利的待遇。因勞動部裁決委員會裁決決定駁回，產業工會不服，提起行政訴訟。

台鐵產業工會在2017年春節期間，號召會員拒絕加班、依法休假，台鐵裁罰記過。圖／本報資料照片
台鐵產業工會在2017年春節期間，號召會員拒絕加班、依法休假，台鐵裁罰記過。圖／本報資料照片

