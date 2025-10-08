人設崩壞？網紅「夢戈」持自拍棒、鋸子攻擊陌生人 二審判2年10月

外號「夢戈」的孟姓男子曾發表單親爸爸負債逆轉勝的文章，在IG平台有2萬多人追蹤，孟在今年初在台中市南屯區加油站問路，與陌生男子起口角，他持自拍棒毆打男子左眼，孟後續到建案工地拿鋸子時，又持鋸朝在場工人揮砍，案發後網友也紛紛到孟IG留言批評「假人設」、「遭欺騙」，二審今駁回上訴，依重傷害未遂罪，判他2年10月徒刑。

檢警調查，孟姓男子（33歲）在今年3月26日中午在南屯區文心路加油站問路時，因賴姓男子不清楚孟男問題，雙方口角後，孟持自拍棒攻擊賴男左眼，雙方扭打後，孟手機掉落地面，賴拿著孟手機，跑到附近社區求助，請保全報警。

孟尾隨賴男至該處社區，還在社區工地內，撿了一把鋸子，躲在工地的員工廁所內，當時洪姓工人行經該處，孟誤認洪持有其手機，雙方又發生口角，孟先持鋸子威嚇洪，要求洪交出手機。

孟男隨後持鋸朝洪頭部、上半身多處揮砍，造成洪前額擦挫傷及上衣破損，孟犯案後又躲到文心秀泰影城的廁所內，警方循線查獲。

檢方認定，孟男與被害人不認識，無深仇大恨，僅因手機糾紛有衝突，無殺人動機，雖然孟男有朝被害人頭部、上半身揮砍，但被害人僅有擦挫傷，傷勢不重，孟男應無致人於死的犯意，依重傷害未遂罪起訴。

一審審理時，孟男已坦認犯行，且與被害人達成和解、賠償完畢，審酌孟男已離婚，育有小孩，羈押前在工地工作等情狀，雖孟的律師主張，此案有「情堪憫恕」的減刑適用，但法官認為，此案孟男持鋸子朝陌生人攻擊，犯罪情節不輕，嚴重影響社會治安，不足以引起一般人同情，依重傷害未遂罪，判刑2年10月。

孟男不服提起上訴，台中高分院今天審結，認為一審量刑妥適、無違誤，駁回孟男訴請，維持一審原判，仍可上訴。

經查，新北市孟姓男子綽號「夢戈」在IG、臉書等平台，有2萬多人追蹤，寫有「挑戰2年還清362萬元故事」，也發布單親負債如何逆轉勝的勵志貼文，發生砍人案後，網友紛紛留言，批評孟男是「假人設」，也直呼「被欺騙了」、「利用同情心創造流量」、「講的自己多勵志，結果做壞事」。