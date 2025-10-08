取締違停反遭撞！警開槍擊斃女乘客「得國賠逾700萬」 高院逆轉判免賠

桃園市警八德分局八德派出所前副所長曾沛恩取締違停車輛，遭對方倒車衝撞，曾開槍射擊，楊姓女乘客中兩槍死亡，曾被訴過失致死，不過法院判他無罪確定。分局支持員警正確使用警械執行職務，但桃園地院民事庭判桃園市政府、八德分局共須賠償死者家屬748萬1249元，台灣高等法院今改判免賠。

2020年3月27日，男子吳慶文因巡邏警車靠近，他沿桃園市八德區介壽路490巷往建國路方向離去，曾沛恩見狀便透過車內廣播示意吳停車受檢，吳加速逃逸並衝撞警車。檢察官指控，曾先下車先從吳的車輛後方射擊2槍，見吳未停車，又連續朝車後方射擊3槍，其中1槍擊中坐在右前座的楊姓女子左大腿、左小腿處，另1槍射進楊女左後背，她送醫不治。

楊姓女子的父親、母親、兩名未成年子女提告，認為曾沛恩開槍不符合警械使用條例規定，要求桃園市政府與市警八德分局依國家賠償法賠償。

桃院民事庭調查，吳慶文在警詢中表示，當時車上的乘客都有制止他駕車逃逸，但是他不聽勸而執意開車，包括楊姓女死者。桃院民事庭認為，曾沛恩積極抓人出發點雖無不當，但他沒考量事故現場及車輛已經加速駛離，使用槍械連續擊發難達逮捕目的，他連開5槍，未注意勿傷及他人致命部位，顯非侵害最小的方式，已逾越必要程度，害楊女因而喪命，不符比例原則。桃院民事庭認為曾沛恩用槍不當，被害人家屬可以依修正前警械條例向「各該級政府」求償，因此桃園市政府負賠償責任，而違反警械使用條例致人於死，八德分局也應負責。

不過高院認為吳慶文兩度倒車撞擊巡邏車，對行使職務的警員施以強暴行為，屬妨害公務罪現行犯，且吳在狹小巷弄中高速行駛，與兩側民宅距離甚近，他倒車撞擊巡邏車後再往前行駛時，有撞到停在路邊的車輛，如吳繼續駕車逃逸，無法排除對行人和車輛產生急迫危險的可能性。

曾沛恩下車欲逮捕吳慶文時，吳在狹巷內第三次倒車，曾聽見吳踩油門的聲音，高院認為可使用槍械。

曾沛恩向下射擊，已將射擊位置壓低在車輛下方，高院認為他的射擊目標非車內的人，而是輪胎，但因車輛移動並加速逃離，車輛移動的角度偏移變化，導致誤擊中楊女致命部位，這是吳不當駕車逃離所致，非曾所能注意。曾依照當時的合理認知，既已無其他侵害較小的替代方式足以有效達成執法目的，即有開槍射擊必要，且也非瞄準人射擊，高院認為他施用強制力程度合理。

高院認為曾用槍並無不法，死者家屬請求賠償無據，今廢棄原判決，改判桃園市政府、八德分局免賠。