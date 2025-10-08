臉書傳訊恐嚇吳思瑤「執行個別斬首任務」 男遭判拘役30天

郭姓男子4月間涉傳臉書訊息恐嚇立法委員吳思瑤「執行個別斬首任務」，檢方聲請簡易判決。士林地院日前審酌郭男坦承不諱，依恐嚇危害安全罪判拘役30天，得易科罰金，可上訴。

依據士林地檢署聲請簡易判決處刑書指出，郭姓男子因不滿民進黨籍立委吳思瑤言論，接續於今年4月1日、6日、10日，分別以臉書向吳思瑤臉書傳送「天作孽猶可違，自作孽不可活」「執行個別斬首任務」等語，以加害身體、生命之事恐嚇吳思瑤，吳思瑤在台北市北投區住處閱覽後，因此心生畏懼向警方報案。

檢警循線查獲郭男所為，郭男到案坦承不諱，檢方依恐嚇危害安全罪嫌，向士林地院聲請簡易判決處刑。

士院認定，郭男以文字恫嚇吳思瑤，是出於同一犯意，於密切接近的時間地點實行，侵害同一法益等，應僅論以一罪。

士院審酌，郭男僅因心生不滿，就恐嚇吳思瑤，造成吳思瑤心生畏懼，行為確有不該，但考量他坦承犯行，本件犯罪動機、目的、手段以及未與吳思瑤達成和解等，依恐嚇危害安全罪判拘役30天，得易科罰金，可上訴。