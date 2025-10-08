「人形蜈蚣」訓練害脊髓損傷判賠486萬 消防署：已全面檢討考慮上訴

朱姓男子6年前通過消防特考，受俗稱「人形蜈蚣」的堆疊訓練時，負傷導致頸椎椎間盤突出、脊髓損傷，至今跛腳無法跑跳，領有輕度身心障礙證明，他請求內政部消防署國家賠償，台北地方法院判消防署賠償496萬餘元。案經上訴，台灣高等法院今改判消防署賠486萬4915元。

消防署今回應指出，此案所提「堆疊訓練」非正式課程內容，消防署已於事後全面檢討及修訂訓練課程風險管理機制，並持續強化教官教育與訓練監督，針對此案高院判決結果，消防署指出，待收到正式判決書後，再研議後續是否提出上訴。

消防署表示，有關目前體能訓練已導入運動科學，持續推動消防戰術體能科學化訓練，以強化消防人員救災能力與安全保障，現行訓練課程皆依據國際準則（NFPA 1500、NFPA 1583）與運動科學原理規劃，採用循序漸進、低風險、高效率的功能性訓練，如爆發力、心肺耐力、肌力與肌耐力、速度敏捷、戰術體能、握力、平衡性、協調性、柔軟度、負重移動等，並由合格的消防戰術體能指導員負責執行。