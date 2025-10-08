快訊

末日將至？富爸爸作者清崎：快增持「四種資產」美元儲戶是輸家

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

「人形蜈蚣」訓練害脊髓損傷判賠486萬 消防署：已全面檢討考慮上訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

朱姓男子6年前通過消防特考，受俗稱「人形蜈蚣」的堆疊訓練時，負傷導致頸椎椎間盤突出、脊髓損傷，至今跛腳無法跑跳，領有輕度身心障礙證明，他請求內政部消防署國家賠償，台北地方法院判消防署賠償496萬餘元。案經上訴，台灣高等法院今改判消防署賠486萬4915元。

消防署今回應指出，此案所提「堆疊訓練」非正式課程內容，消防署已於事後全面檢討及修訂訓練課程風險管理機制，並持續強化教官教育與訓練監督，針對此案高院判決結果，消防署指出，待收到正式判決書後，再研議後續是否提出上訴。

消防署表示，有關目前體能訓練已導入運動科學，持續推動消防戰術體能科學化訓練，以強化消防人員救災能力與安全保障，現行訓練課程皆依據國際準則（NFPA 1500、NFPA 1583）與運動科學原理規劃，採用循序漸進、低風險、高效率的功能性訓練，如爆發力、心肺耐力、肌力與肌耐力、速度敏捷、戰術體能、握力、平衡性、協調性、柔軟度、負重移動等，並由合格的消防戰術體能指導員負責執行。

朱姓男子6年前通過消防特考，因「人形蜈蚣」訓練害脊髓損傷，高院今判消防署賠486萬元，消防署今表示，事發後已全面檢討，待收到高院判決書後再考慮是否上訴。圖／讀者提供
朱姓男子6年前通過消防特考，因「人形蜈蚣」訓練害脊髓損傷，高院今判消防署賠486萬元，消防署今表示，事發後已全面檢討，待收到高院判決書後再考慮是否上訴。圖／讀者提供

消防人員

延伸閱讀

「人形蜈蚣」訓練害脊髓損傷 區隊長、班長逾權…消防署賠486萬元

國家文藝獎得主撒古流性侵女學員 二審仍判4年半

世界聯合保護動物協會前理事長 侵占公益款百萬上訴獲緩刑免關

他心情苦悶 1天3度跳入基隆港游泳 消防一再馳援 圍觀者怪他浪費資源

相關新聞

交通警察洩密！轉傳賴士葆撞傷2女個資 判刑6月緩刑4年

國民黨立委賴士葆開車撞傷2名女子，道歉並和被害人和解，2名女子報案後發現個資外洩提告，台北市警大安交通分隊洪姓警員被訴；...

「人形蜈蚣」訓練害脊髓損傷判賠486萬 消防署：已全面檢討考慮上訴

朱姓男子6年前通過消防特考，受俗稱「人形蜈蚣」的堆疊訓練時，負傷導致頸椎椎間盤突出、脊髓損傷，至今跛腳無法跑跳，領有輕度...

臉書傳訊恐嚇吳思瑤「執行個別斬首任務」 男遭判拘役30天

郭姓男子4月間涉傳臉書訊息恐嚇立法委員吳思瑤「執行個別斬首任務」，檢方聲請簡易判決。士林地院日前審酌郭男坦承不諱，依恐嚇...

急診抽血突爆走！男爆粗口罵護理師還揮拳 道歉獲原諒嘉檢緩起訴

26歲陳姓男子被控5月間不滿大林慈濟醫院護理師抽血約束動作，出手毆打並辱罵，雖護理師未提告，但已違反醫療法；嘉檢偵結，因...

上卡拉OK遭拒 醉男持碎酒瓶猛砸店員頭、頸殺人未遂起訴

新北市永和一名曾有傷害前科的林姓男子，今年9月3日深夜近11時半，欲前往永和永和路一段某卡拉OK消費，卻因已過度泥醉遭店...

醫美業務假冒台大醫生…不滿分手18次「硬上」人妻 累計判刑66年定讞

醫美業務員孫顥哲假冒台大醫院醫師和人妻交往，又不滿人妻想分手，便以尋短、槍枝照片、揭發婚外情威脅，並18次性侵人妻，最高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。