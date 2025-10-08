交通警察洩密！轉傳賴士葆撞傷2女個資 判刑6月緩刑4年

國民黨立委賴士葆開車撞傷2名女子，道歉並和被害人和解，2名女子報案後發現個資外洩提告，台北市警大安交通分隊洪姓警員被訴；台北地院審理，依公務員假借職務機會非法利用個資罪判洪有期徒刑6月，緩刑4年，向公庫支付25萬元。得上訴。

判決說，2024年7月9日晚上9時許，賴士葆駕駛休旅車行經台北市瑞安街巷弄路口時，未禮讓綠燈通過馬路的行人，撞傷張姓、蔡姓2名女子。

警方獲報到場對賴士葆施以酒測，酒測值為0，且2名女子不提告，警方對賴士葆開出6000元的交通違規罰單。

不過，大安交通分隊洪姓警員第2天凌晨0時，將女同仁傳送至群組的照片、車禍行車紀錄器檔與使用警用電腦查詢的當事人個資轉傳給「獨家報導」劉姓採訪主任對外披露，另有數家媒體再跟進報導。

2名受傷女路人不滿媒體刊出行車記錄器影片與擷圖揭露她們的長相，認為個資遭外洩，報警提告，檢察官偵辦，查出是洪將資訊轉傳給特定的媒體，依個資法、刑法洩密等罪嫌起訴本案。

法院審理時，洪認罪，法官認為，洪未能謹守分際、洩露案件當事人資訊，法治觀念顯有不足，考量洪坦認犯行，2名已成年兒子分別就讀大學、研究所等量刑因子，依法判決。