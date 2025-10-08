急診抽血突爆走！男爆粗口罵護理師還揮拳 道歉獲原諒嘉檢緩起訴

26歲陳姓男子被控5月間不滿大林慈濟醫院護理師抽血約束動作，出手毆打並辱罵，雖護理師未提告，但已違反醫療法；嘉檢偵結，因陳男已向護理師道歉並獲原諒，予以緩起訴處分。

據嘉義地檢署緩起訴處分書，陳男於今年5月20日下午因疾病至大林慈濟醫院急診室治療，護理師欲對其抽血、施作心電圖檢測，陳男不從，護理師進行約束動作，陳男徒手毆打護理師右手臂、左胸口，且還以三字經等言語辱罵。

警方據報前往處理，事後雖然護理師並未提告傷害、公然侮辱罪嫌，但陳男行為已妨害護理師執行醫療業務，警依違反醫療法移送法辦。

嘉檢偵結，考量陳男坦承犯行、無前科，已前往醫院當面向護理師道歉，而護理師也具狀表示願原諒陳男犯行，因此，認以緩起訴為適當，期間為1年，並須向公庫支付新台幣3萬元；案件得再議。