上卡拉OK遭拒 醉男持碎酒瓶猛砸店員頭、頸殺人未遂起訴

新北市永和一名曾有傷害前科的林姓男子，今年9月3日深夜近11時半，欲前往永和永和路一段某卡拉OK消費，卻因已過度泥醉遭店家拒絕，不滿之下竟當場砸破酒瓶，再持破酒瓶朝店家店員頭、頸部猛砸，使店員臉、耳、下頷等多處受傷，遭新北地檢署依殺人未遂罪起訴。

起訴指出，當天林男消費遭拒後，刻意持碎酒瓶衝向卡拉OK櫃台處，邊以台語怒吼「我就是要讓你死」，邊朝店員頭部、頸部等致命部位猛砸數下。旁人見狀立刻上前制止林男繼續攻擊，並將店員送往附近的雙和醫院急救，始倖免於難。

該店員經診斷，共受有兩側臉部、左顳耳部分截開、下頷多處約20公分裂傷併肌肉損傷，傷勢嚴重。林男警詢時，坦承持破酒瓶攻擊店員，卻否認欲置對方於死地，辯稱自己喝多了已不記得。檢察官考量他曾有傷害前科，且於5年內再犯類似犯罪，因此向法官建請加重其刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康