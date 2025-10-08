快訊

探勘馬太鞍堰塞湖「粉塵遮天如世界末日」 特遣隊帶回寶貴資料

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

上卡拉OK遭拒 醉男持碎酒瓶猛砸店員頭、頸殺人未遂起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市永和一名曾有傷害前科的林姓男子，今年9月3日深夜近11時半，欲前往永和永和路一段某卡拉OK消費，卻因已過度泥醉遭店家拒絕，不滿之下竟當場砸破酒瓶，再持破酒瓶朝店家店員頭、頸部猛砸，使店員臉、耳、下頷等多處受傷，遭新北地檢署依殺人未遂罪起訴。

起訴指出，當天林男消費遭拒後，刻意持碎酒瓶衝向卡拉OK櫃台處，邊以台語怒吼「我就是要讓你死」，邊朝店員頭部、頸部等致命部位猛砸數下。旁人見狀立刻上前制止林男繼續攻擊，並將店員送往附近的雙和醫院急救，始倖免於難。

該店員經診斷，共受有兩側臉部、左顳耳部分截開、下頷多處約20公分裂傷併肌肉損傷，傷勢嚴重。林男警詢時，坦承持破酒瓶攻擊店員，卻否認欲置對方於死地，辯稱自己喝多了已不記得。檢察官考量他曾有傷害前科，且於5年內再犯類似犯罪，因此向法官建請加重其刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市永和一名林姓男子，今年9月3日深夜欲前往某卡拉OK消費，卻因酒醉遭店家拒絕，不滿之下竟持破酒瓶攻擊店員頭、頸部，遭新北地檢署依殺人未遂罪起訴。圖／聯合報系資料照片
新北市永和一名林姓男子，今年9月3日深夜欲前往某卡拉OK消費，卻因酒醉遭店家拒絕，不滿之下竟持破酒瓶攻擊店員頭、頸部，遭新北地檢署依殺人未遂罪起訴。圖／聯合報系資料照片

店員 永和 殺人未遂

延伸閱讀

「寒露」腳不露！避足底寒氣、注意頸部保暖…中醫師授4大保暖防病攻略

押了！逃票把台鐵站員推落鐵軌 台中街友涉殺人未遂遭羈押

影／台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 今殺人未遂送辦畫面曝光

抓到了！台鐵五權站推站員掉鐵軌嫌犯落網 警殺人未遂送辦

相關新聞

周玉蔻嗆檢察官：剖心給你看？撰東元經營權「小三奪權」檢批沒反省

東元電機經營權之爭，媒體人周玉蔻報導「小三奪權」，指東元董事長邱純枝介入東元會長黃茂雄婚姻，被依誹謗罪起訴，台北地院判無...

7旬翁國外買「30公分、夜夜狂歡」壯陽藥 驗不出鹿鞭獲判無罪

台中73歲黃姓老翁從國外買「三十公分好棒棒〔夜夜狂歡版2.0〕」商品，因外包裝有鹿鞭成分屬於中藥材，檢方依違反藥事法起訴...

柯文哲手機響起曝科控妥善率差 黃國昌批高檢署傲慢：6度發函都不回

民眾黨前主席柯文哲日前開庭手機鈴聲響起，原因是科技監控中心查勤，科控設備妥善率差在公開法庭一覽無遺。民眾黨立委黃國昌六度...

高雄美濃又爆盜採天坑 汙染水源地檢聲押4人獲准

高雄美濃區因盜採砂石留下天坑，橋頭地檢署近日在執行兩波搜索，鎖定美濃區吉安段溪埔寮遭盜採農地偵辦，9月24日聲押徐姓、黃...

上卡拉OK遭拒 醉男持碎酒瓶猛砸店員頭、頸殺人未遂起訴

新北市永和一名曾有傷害前科的林姓男子，今年9月3日深夜近11時半，欲前往永和永和路一段某卡拉OK消費，卻因已過度泥醉遭店...

醫美業務假冒台大醫生…不滿分手18次「硬上」人妻 累計判刑66年定讞

醫美業務員孫顥哲假冒台大醫院醫師和人妻交往，又不滿人妻想分手，便以尋短、槍枝照片、揭發婚外情威脅，並18次性侵人妻，最高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。