醫美業務假冒台大醫生…不滿分手18次「硬上」人妻 累計判刑66年定讞

醫美業務員孫顥哲假冒台大醫院醫師和人妻交往，又不滿人妻想分手，便以尋短、槍枝照片、揭發婚外情威脅，並18次性侵人妻，最高法院依18個強制性交罪各判3年8月徒刑定讞，總計刑度是66年，實際執行刑度將由檢方向法院聲請定執行刑。

孫2022年5月間認識人妻，並佯稱自己是整型外科醫師、麻醉師，並曾在台大、馬偕醫院工作，塑造自己有社會地位、收入優渥的假象，並追求人妻，雙方事後交往、發生關係；人妻隔月想要分手，孫見人妻有意疏遠，便開始長達逾半年的恐嚇。

孫2022年6月11日至2023年1月13日，多次用微信、Telegram及Instagram文字、語音訊息，或當面向人妻表示，若要分手他就會喝農藥鬧自殺，並公開人妻婚外情，且要殺害人妻的丈夫，還傳送槍枝照片恫嚇。

此外，孫沒有罹患大腸癌，卻以治療費龐大為由向人妻詐騙40萬元診療費，又以脊椎患疾病需電療的理由再騙走人妻5000元。

孫要求人妻在旅館、酒店見面，人妻擔憂婚外情被公開，也擔心丈夫生命受到危害，只好順從，孫再利用人妻心理畏懼，和人妻發生性關係，總共18次。

人妻事後不堪折磨，向丈夫全盤托出，丈夫欲找孫的親人理論，引來孫心生不滿，再度拍攝玩具手槍的照片，傳送給人妻恐嚇，人妻最終受不了報警處理，揭發案情。

孫顥哲否認強制性交犯行，供稱兩人當時是男女朋友關係，雙方發生性行為都是人妻自願，他並無違反人妻意願；至於傳送槍枝照片，他則坦承有這件事。

一審依2個詐欺取財罪各判4月得易科罰金之刑，另依18個強制性交罪各處3年8月徒刑。孫僅針對強制性交部分上訴，詐欺取財罪先行判決確定。二審依18個強制性交罪各判3年8月徒刑，另依恐嚇危害安全罪判3月得易科罰金之刑，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴而定讞。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980