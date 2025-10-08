快訊

探勘馬太鞍堰塞湖「粉塵遮天如世界末日」 特遣隊帶回寶貴資料

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

「人形蜈蚣」訓練害脊髓損傷 區隊長、班長逾權…消防署賠486萬元

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

朱姓男子6年前通過消防特考，受俗稱「人形蜈蚣」的堆疊訓練時，負傷導致頸椎椎間盤突出、脊髓損傷，至今跛腳無法跑跳，領有輕度身心障礙證明，他請求內政部消防署國家賠償，台北地方法院判消防署賠償496萬餘元。案經上訴，台灣高等法院今改判消防署賠486萬4915元。

2019年朱被指示與其他學員做「人形蜈蚣」訓練，學員排一縱隊，每人雙腿放在後者肩膀及背部，再全員以雙手撐起身體，與地面平行；他主張因前方學員摔落地面，雙腿壓在他身上，致頭頸部受瞬間外力，頸椎椎間盤突出、脊髓損傷和神經壓迫，不僅無法跑跳、身體左側也沒有冷熱痛覺、右側身體障礙無法準確握筆寫字。

朱指出，「人形蜈蚣」具高危險性，未納入年度課程表，訓練中心人員違反訓練計畫、比例原則而有疏失；案發時他僅24歲，現於環保公司擔任技術員，要求消防署賠償看護、交通費、不能工作損失、精神慰撫金共660萬餘元。

一審認為「人形蜈蚣」不是明文規範的訓練，具相當危險性，消防署逾越裁量權限，認定朱受傷與訓練間有因果關係，判消防署應賠償被害人。

朱和消防署皆上訴，高院民事庭認為依2018年訓練計畫的教育訓練課程配當表、預備訓練課程表及2018年消防特考班教育班長支援手冊教育班長執行預備教育計畫，周姓、蔡姓、彭姓教育區隊長與陳姓、吳姓、楊姓教育班長的工作內容不包含受訓學員體適能訓練項目，6人實施堆疊訓練的中隊時間亦非預備訓練體適能訓練課程的時段，且不是體適能訓練課程明定的訓練內容。

蔡、陳表示，堆疊訓練是為培養團隊精神，但其他受訓學員描述堆疊訓練未著適當運動裝備，高院認為危險性顯然過高，且實際發生眾多學員在訓練過程直接墜落地面、腰椎不適等結果，難認堆疊訓練為周等6人為「團隊默契之培養」目的，所可實施的侵害程度最小訓練方式。

高院認為，周等6人逾越工作內容及合理運用中隊時間的授權範圍，也與達成「培養團隊精神」的目的不符比例原則，濫用裁量有過失。

高院依照朱的診斷證明書、病歷資料及成功大學醫學院附設醫院勞動能力減損比例鑑定意見，並審酌消防署公務員過失行為態樣等，判消防署應賠償486萬4915元，也就是休養3個月部分不得請求看護費用。

朱姓男子6年前通過消防特考，受俗稱「人形蜈蚣」的堆疊訓練時，負傷導致頸椎椎間盤突出、脊髓損傷，至今跛腳無法跑跳，領有輕度身心障礙證明，他請求內政部消防署國家賠償，台北地方法院判消防署賠償496萬餘元。案經上訴，台灣高等法院今改判賠486萬4915元。示意圖／聯合報系資料照
朱姓男子6年前通過消防特考，受俗稱「人形蜈蚣」的堆疊訓練時，負傷導致頸椎椎間盤突出、脊髓損傷，至今跛腳無法跑跳，領有輕度身心障礙證明，他請求內政部消防署國家賠償，台北地方法院判消防署賠償496萬餘元。案經上訴，台灣高等法院今改判賠486萬4915元。示意圖／聯合報系資料照

椎間盤突出 消防員

延伸閱讀

臺德搜救犬交流落幕 桃消 April 勇奪全臺首隻高級路徑追蹤犬

影／脊髓損傷協會收到今年首批中秋禮盒 感謝國民黨始終沒忘記病友

菲律賓昨強震 災區大雨又斷電 新北 台東特種搜救隊今國際人道救援

義交萬華中隊李姓幹事上月才告大隊長侵占 今涉「A」3百餘萬遭搜索

相關新聞

周玉蔻嗆檢察官：剖心給你看？撰東元經營權「小三奪權」檢批沒反省

東元電機經營權之爭，媒體人周玉蔻報導「小三奪權」，指東元董事長邱純枝介入東元會長黃茂雄婚姻，被依誹謗罪起訴，台北地院判無...

7旬翁國外買「30公分、夜夜狂歡」壯陽藥 驗不出鹿鞭獲判無罪

台中73歲黃姓老翁從國外買「三十公分好棒棒〔夜夜狂歡版2.0〕」商品，因外包裝有鹿鞭成分屬於中藥材，檢方依違反藥事法起訴...

柯文哲手機響起曝科控妥善率差 黃國昌批高檢署傲慢：6度發函都不回

民眾黨前主席柯文哲日前開庭手機鈴聲響起，原因是科技監控中心查勤，科控設備妥善率差在公開法庭一覽無遺。民眾黨立委黃國昌六度...

高雄美濃又爆盜採天坑 汙染水源地檢聲押4人獲准

高雄美濃區因盜採砂石留下天坑，橋頭地檢署近日在執行兩波搜索，鎖定美濃區吉安段溪埔寮遭盜採農地偵辦，9月24日聲押徐姓、黃...

上卡拉OK遭拒 醉男持碎酒瓶猛砸店員頭、頸殺人未遂起訴

新北市永和一名曾有傷害前科的林姓男子，今年9月3日深夜近11時半，欲前往永和永和路一段某卡拉OK消費，卻因已過度泥醉遭店...

醫美業務假冒台大醫生…不滿分手18次「硬上」人妻 累計判刑66年定讞

醫美業務員孫顥哲假冒台大醫院醫師和人妻交往，又不滿人妻想分手，便以尋短、槍枝照片、揭發婚外情威脅，並18次性侵人妻，最高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。