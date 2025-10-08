「人形蜈蚣」訓練害脊髓損傷 區隊長、班長逾權…消防署賠486萬元

朱姓男子6年前通過消防特考，受俗稱「人形蜈蚣」的堆疊訓練時，負傷導致頸椎椎間盤突出、脊髓損傷，至今跛腳無法跑跳，領有輕度身心障礙證明，他請求內政部消防署國家賠償，台北地方法院判消防署賠償496萬餘元。案經上訴，台灣高等法院今改判消防署賠486萬4915元。

2019年朱被指示與其他學員做「人形蜈蚣」訓練，學員排一縱隊，每人雙腿放在後者肩膀及背部，再全員以雙手撐起身體，與地面平行；他主張因前方學員摔落地面，雙腿壓在他身上，致頭頸部受瞬間外力，頸椎椎間盤突出、脊髓損傷和神經壓迫，不僅無法跑跳、身體左側也沒有冷熱痛覺、右側身體障礙無法準確握筆寫字。

朱指出，「人形蜈蚣」具高危險性，未納入年度課程表，訓練中心人員違反訓練計畫、比例原則而有疏失；案發時他僅24歲，現於環保公司擔任技術員，要求消防署賠償看護、交通費、不能工作損失、精神慰撫金共660萬餘元。

一審認為「人形蜈蚣」不是明文規範的訓練，具相當危險性，消防署逾越裁量權限，認定朱受傷與訓練間有因果關係，判消防署應賠償被害人。

朱和消防署皆上訴，高院民事庭認為依2018年訓練計畫的教育訓練課程配當表、預備訓練課程表及2018年消防特考班教育班長支援手冊教育班長執行預備教育計畫，周姓、蔡姓、彭姓教育區隊長與陳姓、吳姓、楊姓教育班長的工作內容不包含受訓學員體適能訓練項目，6人實施堆疊訓練的中隊時間亦非預備訓練體適能訓練課程的時段，且不是體適能訓練課程明定的訓練內容。

蔡、陳表示，堆疊訓練是為培養團隊精神，但其他受訓學員描述堆疊訓練未著適當運動裝備，高院認為危險性顯然過高，且實際發生眾多學員在訓練過程直接墜落地面、腰椎不適等結果，難認堆疊訓練為周等6人為「團隊默契之培養」目的，所可實施的侵害程度最小訓練方式。

高院認為，周等6人逾越工作內容及合理運用中隊時間的授權範圍，也與達成「培養團隊精神」的目的不符比例原則，濫用裁量有過失。