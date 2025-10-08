詐騙車手獲2000元報酬 遭判1年半賠500萬元
劉姓詐騙集團車手去年與1名假投資被害人面交取款500萬元，獲得2000元報酬，彰化地院近日依犯詐欺犯罪危害防制條例判其1年6月刑期，且須賠償被害人500萬元。
彰化地方法院判決書指出，劉姓車手所加入的詐騙集團，於去年8月透過網路向1名被害人佯稱可購買比特幣投資獲利，導致被害人陷於錯誤允諾投資；劉姓車手同年9月依指示與被害人面交新台幣500萬元，隨後放至指定地點由其餘詐團成員收取，因而獲得2000元報酬。
被害人事後察覺有異報警，劉姓車手遭查獲後坦承犯行，並自動繳回報酬。
法官認為，劉姓車手雖非直接對被害人施用詐術騙取財物，但其角色除供詐欺犯罪組織成員進行詐欺取財行為外，也增加檢警查緝犯罪及被害人求償困難，考量其犯後態度、打零工、仍有數十萬元貸款等，依犯詐欺犯罪危害防制條例3人以上共同詐欺取財獲取財物達500萬元罪，處有期徒刑1年6月。
此外，被害人提刑事附帶民事訴訟，地院判劉姓車手應給付被害人500萬元，可上訴。
