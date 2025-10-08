快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

聽新聞
0:00 / 0:00

7旬翁國外買「30公分、夜夜狂歡」壯陽藥 驗不出鹿鞭獲判無罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中73歲黃姓老翁從國外買「三十公分好棒棒〔夜夜狂歡版2.0〕」商品，因外包裝有鹿鞭成分屬於中藥材，檢方依違反藥事法起訴他，黃辯稱只是想「顧身體」不知含有禁藥；法院查，該商品無法靠後端檢驗是否含有鹿鞭，難認黃有輸入禁藥犯意，判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，黃男明知「鹿鞭」是中藥材，屬於藥事法規範的藥品，卻未經許可從國外下訂含有鹿鞭成分2盒「三十公分好棒棒〔夜夜狂歡版2.0〕」一共120錠來台，2023年8月23日商品經海關開箱查驗發現，認為黃涉犯藥事法輸入禁藥罪嫌。

台中地院審理時，黃男堅決否認犯行，辯稱當初是要買「顧身體的藥」，不知道裡面是否含有禁藥。黃的辯護人也說，本案商品經法院函詢衛生福利部食品藥物管理署，經函覆無法確認是否含有鹿鞭，主張無罪。

中院查，根據食藥署回覆稱，「三十公分好棒棒」貨品外包裝資料，該貨品為橢圓錠狀物，每日2錠，成分含有鹿鞭，鹿鞭非屬食藥署「食品原料整合查詢平台」所列可供食品使用原料的品項，應以藥品管理，屬於「藥品」。

中院也說，食藥署將商品送驗後回覆，中藥材非逐項都有指標成分可供檢驗，且中藥經高溫、加工可能破壞指標成分，本件無法由後端檢驗出是否含有「鹿鞭。」

中院認為，本案商品外包裝雖寫有含鹿鞭而屬於藥品，但實際卻無法以科學方式檢驗有無鹿鞭成分，是否屬於藥品仍有疑義。

中院也審酌，黃翁高齡73歲，辨識、用網路接受知識能力較青壯年人弱，以黃的角度難將鹿鞭與藥品等同視之，就算他是為想「顧身體」，也難認他主觀上有將本商品當作藥品進口犯意，判他無罪。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

藥品 中藥 食藥署

延伸閱讀

重懲黑心豬大腸業者 石崇良：今天就依食安法開罰超過5千萬元

食藥署允重罰黑心豬腸案 業者最高可罰2億元

中央、地方不同調？黑心豬腸流向統計「差一倍」 衛福部說明了

他以725元標下「微型槍砲」卻具殺傷力 法官這理由判無罪

相關新聞

周玉蔻嗆檢察官：剖心給你看？撰東元經營權「小三奪權」檢批沒反省

東元電機經營權之爭，媒體人周玉蔻報導「小三奪權」，指東元董事長邱純枝介入東元會長黃茂雄婚姻，被依誹謗罪起訴，台北地院判無...

7旬翁國外買「30公分、夜夜狂歡」壯陽藥 驗不出鹿鞭獲判無罪

台中73歲黃姓老翁從國外買「三十公分好棒棒〔夜夜狂歡版2.0〕」商品，因外包裝有鹿鞭成分屬於中藥材，檢方依違反藥事法起訴...

柯文哲手機響起曝科控妥善率差 黃國昌批高檢署傲慢：6度發函都不回

民眾黨前主席柯文哲日前開庭手機鈴聲響起，原因是科技監控中心查勤，科控設備妥善率差在公開法庭一覽無遺。民眾黨立委黃國昌六度...

高雄美濃又爆盜採天坑 汙染水源地檢聲押4人獲准

高雄美濃區因盜採砂石留下天坑，橋頭地檢署近日在執行兩波搜索，鎖定美濃區吉安段溪埔寮遭盜採農地偵辦，9月24日聲押徐姓、黃...

男寄護照給網友後報失竊 3年後護照義大利現蹤罪行才曝光

楊姓男子申辦並取得護照後，寄交網友並到警局報案失竊。他的護照3年多後出現在義大利，但已被變造成不明人士的照片。基隆地方法...

國家文藝獎得主撒古流性侵女學員 二審仍判4年半

排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆涉嫌於2021年性侵與他工作學習的甲女，屏東地方法院審理後，今日判決出爐，認為撒古流違反甲女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。