7旬翁國外買「30公分、夜夜狂歡」壯陽藥 驗不出鹿鞭獲判無罪

台中73歲黃姓老翁從國外買「三十公分好棒棒〔夜夜狂歡版2.0〕」商品，因外包裝有鹿鞭成分屬於中藥材，檢方依違反藥事法起訴他，黃辯稱只是想「顧身體」不知含有禁藥；法院查，該商品無法靠後端檢驗是否含有鹿鞭，難認黃有輸入禁藥犯意，判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，黃男明知「鹿鞭」是中藥材，屬於藥事法規範的藥品，卻未經許可從國外下訂含有鹿鞭成分2盒「三十公分好棒棒〔夜夜狂歡版2.0〕」一共120錠來台，2023年8月23日商品經海關開箱查驗發現，認為黃涉犯藥事法輸入禁藥罪嫌。

台中地院審理時，黃男堅決否認犯行，辯稱當初是要買「顧身體的藥」，不知道裡面是否含有禁藥。黃的辯護人也說，本案商品經法院函詢衛生福利部食品藥物管理署，經函覆無法確認是否含有鹿鞭，主張無罪。

中院查，根據食藥署回覆稱，「三十公分好棒棒」貨品外包裝資料，該貨品為橢圓錠狀物，每日2錠，成分含有鹿鞭，鹿鞭非屬食藥署「食品原料整合查詢平台」所列可供食品使用原料的品項，應以藥品管理，屬於「藥品」。

中院也說，食藥署將商品送驗後回覆，中藥材非逐項都有指標成分可供檢驗，且中藥經高溫、加工可能破壞指標成分，本件無法由後端檢驗出是否含有「鹿鞭。」

中院認為，本案商品外包裝雖寫有含鹿鞭而屬於藥品，但實際卻無法以科學方式檢驗有無鹿鞭成分，是否屬於藥品仍有疑義。