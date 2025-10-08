快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲手機響起曝科控妥善率差 黃國昌批高檢署傲慢：6度發函都不回

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲日前開庭手機鈴聲響起，原因是科技監控中心查勤，科控設備妥善率差在公開法庭一覽無遺。民眾黨立委黃國昌六度發文台灣高檢署函查被「已讀不回」，黃批高檢署態度傲慢，法務部長鄭銘謙承諾一周內提書面報告。

黃國昌今天在立法院司法及法制委員會針對科控設備質詢法務部，國民黨立委吳宗憲跟進稱設備有瑕疵恐造成人權問題。

黃國昌表示，高檢署科控中心6年花了4億元辦理採購標案，不過，現行設備正在使用中的有37套、維修中的卻有68套，黃表示，標案採限制性招標，讓特定廠商承做。

黃國昌表示，他從今年9月發函台灣高檢署查證有無向廠商求償？於9月24日、9月25日、10月1日、10月2日、10月3日、10月7日六度發函高檢署，高檢署完全不回應「是裝作沒看到不敢回答？還是問題太尖銳？」

吳宗憲表示，如果科控設備一再發生問題，會成「狼來了」的效應，訊號異常的話被監控的人要一直接電話，監控的人也要一直打電話，且異常比例相當驚人，也造成被監控人的人權問題。

吳說，科控中心主任是他的同學，如果看到監控中心一大串異常資訊，法官一不小心就會把人再抓回去關，添購設備的預算不斷增加，但誤判率卻太高「人在法庭，手機響起還要和法官說正在開庭」，希望法務部處理。

鄭銘謙表示，黃國昌提出的數據有錯，目前實施監控的有245案，異常示警與訊號不佳、離線或低電量告警均有關，關於執行層面的問題，會於一周內以書面報告答覆黃國昌。

法務部長鄭銘謙。圖／聯合報系資料照片
法務部長鄭銘謙。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片

黃國昌 監控 法務部 柯文哲

延伸閱讀

赴威京集團總部和沈慶京見面？ 柯文哲：我是去見很多藍營大老

週刊爆兜售狗仔照片 張斯綱、侯漢廷回應說明

深陷跟監政敵疑雲 黃國昌反嗆鏡集團才是用狗仔來斂財

週刊爆購買黃國昌關係團體涉偷拍照 張斯綱回應了

相關新聞

周玉蔻嗆檢察官：剖心給你看？撰東元經營權「小三奪權」檢批沒反省

東元電機經營權之爭，媒體人周玉蔻報導「小三奪權」，指東元董事長邱純枝介入東元會長黃茂雄婚姻，被依誹謗罪起訴，台北地院判無...

7旬翁國外買「30公分、夜夜狂歡」壯陽藥 驗不出鹿鞭獲判無罪

台中73歲黃姓老翁從國外買「三十公分好棒棒〔夜夜狂歡版2.0〕」商品，因外包裝有鹿鞭成分屬於中藥材，檢方依違反藥事法起訴...

柯文哲手機響起曝科控妥善率差 黃國昌批高檢署傲慢：6度發函都不回

民眾黨前主席柯文哲日前開庭手機鈴聲響起，原因是科技監控中心查勤，科控設備妥善率差在公開法庭一覽無遺。民眾黨立委黃國昌六度...

高雄美濃又爆盜採天坑 汙染水源地檢聲押4人獲准

高雄美濃區因盜採砂石留下天坑，橋頭地檢署近日在執行兩波搜索，鎖定美濃區吉安段溪埔寮遭盜採農地偵辦，9月24日聲押徐姓、黃...

男寄護照給網友後報失竊 3年後護照義大利現蹤罪行才曝光

楊姓男子申辦並取得護照後，寄交網友並到警局報案失竊。他的護照3年多後出現在義大利，但已被變造成不明人士的照片。基隆地方法...

國家文藝獎得主撒古流性侵女學員 二審仍判4年半

排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆涉嫌於2021年性侵與他工作學習的甲女，屏東地方法院審理後，今日判決出爐，認為撒古流違反甲女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。