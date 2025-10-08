柯文哲手機響起曝科控妥善率差 黃國昌批高檢署傲慢：6度發函都不回

民眾黨前主席柯文哲日前開庭手機鈴聲響起，原因是科技監控中心查勤，科控設備妥善率差在公開法庭一覽無遺。民眾黨立委黃國昌六度發文台灣高檢署函查被「已讀不回」，黃批高檢署態度傲慢，法務部長鄭銘謙承諾一周內提書面報告。

黃國昌今天在立法院司法及法制委員會針對科控設備質詢法務部，國民黨立委吳宗憲跟進稱設備有瑕疵恐造成人權問題。

黃國昌表示，高檢署科控中心6年花了4億元辦理採購標案，不過，現行設備正在使用中的有37套、維修中的卻有68套，黃表示，標案採限制性招標，讓特定廠商承做。

黃國昌表示，他從今年9月發函台灣高檢署查證有無向廠商求償？於9月24日、9月25日、10月1日、10月2日、10月3日、10月7日六度發函高檢署，高檢署完全不回應「是裝作沒看到不敢回答？還是問題太尖銳？」

吳宗憲表示，如果科控設備一再發生問題，會成「狼來了」的效應，訊號異常的話被監控的人要一直接電話，監控的人也要一直打電話，且異常比例相當驚人，也造成被監控人的人權問題。

吳說，科控中心主任是他的同學，如果看到監控中心一大串異常資訊，法官一不小心就會把人再抓回去關，添購設備的預算不斷增加，但誤判率卻太高「人在法庭，手機響起還要和法官說正在開庭」，希望法務部處理。