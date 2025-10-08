男寄護照給網友後報失竊 3年後護照義大利現蹤罪行才曝光

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

楊姓男子申辦並取得護照後，寄交網友並到警局報案失竊。他的護照3年多後出現在義大利，但已被變造成不明人士的照片。基隆地方法院審理後，依將護照交付他人或謊報遺失以供他人冒名使用罪，判拘役40天，全案可上訴。

基隆地檢署起訴楊男在2017年10月23日向外交部領事事務局申請護照，領事事務局隔天核發，並在同年10月26日寄送給楊男。

楊男在取得護照後，涉嫌以不詳代價，把這本護照寄給暱稱「張水水」的網友，並在同年11月14日至基隆市警察局第一分局報案，指他的護照在家中遺失，並填具中華民國護照遺失申報表，意即以書面向警察局誣告未指定犯人涉犯侵占遺失物或竊盜罪。

外交部領事事務局2021年8月6日發函給內政部移民署國境事務大隊，指義大利政府移民官員查獲1名不詳國籍人士，持用經偽變造的中華民國護照。移民署國境事務大隊比對發現這本護照基本資料，與楊男的護照相符，僅持照人相片不同，研判持用者偽造護照欲偷渡入境義大利，將全案送辦。

基隆地檢署檢察官偵訊時，楊男辯稱，因為網友說要幫我買機票，那時候他剛出社會，不懂相關手續，以為買機票要有護照就寄給他，事後向對方要回護照，但對方都沒有要給我的意思。

檢方認定楊男涉犯未指定犯人誣告罪，及違反護照條例將護照交付他人或謊報遺失以供他人冒名使用罪嫌，並為想像競合犯，從重依護照交付他人或謊報遺失以供他人冒名使用罪嫌起訴。

基隆地方法院審理時， 楊男自白認罪，依護照條例立法意旨，凡將護照交付他人或謊報遺失，目的在供他人冒名使用者，即成立「將護照交付他人或謊報遺失以供他人冒名使用」罪，不以已遭冒名使用為必要。楊男至警局謊報遺失時，雖無從得知護照是否已供他人冒名使用，無礙罪名成立。

法官指出，楊男輕率把護照交付他人，導致可能遭不法冒名使用，又不實向警方謊報遺失，應予責難。兼衡犯後態度、犯罪動機、手段和所生危害，以及待業中、無收入、未婚，須扶養外婆、家境貧困等情狀，處拘役40日，如易科罰金以1000元折算1日。

楊姓男子申辦並取得護照後，寄交網友並到警局報案失竊。他的護照3年多後出現在義大利，但已被變造成不明人士的照片。基隆地方法院審理後，依將護照交付他人或謊報遺失以供他人冒名使用罪，判拘役40天，全案可上訴。聯合報系資料照
護照 義大利 基隆

