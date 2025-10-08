國家文藝獎得主撒古流性侵女學員 二審仍判4年半

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆涉嫌於2021年性侵與他工作學習的甲女，屏東地方法院審理後，今日判決出爐，認為撒古流違反甲女意願強制性交，依強制性交罪判有期徒刑4年6個月，他不服上訴，高雄高分院今宣判，維持原審刑度，可上訴。

撒古流‧巴瓦瓦隆2021年2月9日夜間，在其於屏東縣三地門鄉的住所，與在該處工作學習的被害女子飲酒聊天。

後來他約女方外出，隔日凌晨1、2時許，撒古流駕駛小貨車搭載甲女，前往屏東縣三地門鄉大社溪溪谷河床，在該處鋪設睡墊、點燃柴火，與女方相鄰躺臥睡墊上，隨後摟住女方肩頭，女方雖然推擋拒絕，撒古流仍未鬆手，並將甲女強壓在睡墊上，要求與其發生性行為。

女方因獨自身處陌生環境，恐遭不測，加上突然遇到這種事思緒混亂，不敢不從，後來撒古流察覺有人接近，要女方先躲藏一旁，發覺為其友人與他寒暄，待友人離開，撒古流又繼續令女方躺回睡墊，最後性交得逞。

屏東地院審理時，撒古流否認犯行，但經傳訊女女、撒古流友人、撒古流同居人，及案發後見聞女方狀況者，認定撒古流確有違反女方意願發生性交，依強制性交罪判有期徒刑4年6個月。

撒古流不服上訴，高雄高分院今宣判，維持原審刑度，可上訴。65歲的撒古流為屏東縣三地門鄉大社村人，2018年獲頒第20屆國家文藝獎，為美術類得主。

曾獲國藝獎的藝術家撒古流爆出性侵案，二審被判刑四年半。圖／北美館提供
屏東縣 藝術家 性侵

