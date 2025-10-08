失聯移工當車手中秋前夕台中ATM領現金 遭逮並羈押

22歲杜姓失聯移工擔任詐騙集團車手，趁中秋節前夕提領較易得手時機，在台中清水2處提款機提領新台幣10萬元，遭警方當場逮捕，移送台中地檢署偵辦，檢察官聲押獲准。

台中市清水警分局今天透過文字稿表示，獲報海線地區日前有1名移工車手在多處ATM提款機提領詐欺贓款，警方受理後，立即成立專責小組，調閱監視器，迅速鎖定22歲杜姓外籍失聯移工涉有重嫌。

杜姓失聯移工趁著中秋節前夕提領較容易得手，再度以相同手法，在清水區中山路ATM提款機提領2筆現金，共得手10萬元。

清水警分局專責小組執行勤務，發現郵局ATM前1名正在提領的男子疑似查緝對象，經上前確認後當場查獲到案，警方持續清查關聯案件後，全案依法移送台中地方檢察署偵辦，檢察官向台中地方法院聲押獲准。

清水警分局長鄭鴻文表示，詐騙集團為規避查緝，近期派遣外籍車手以短期觀光名義來台或失聯移工，從事提領詐欺贓款等犯行，警方絕不容許不法份子於轄內從事不法行為，在最短時間內釐清身分，迅速查緝到案，維護安心生活環境。