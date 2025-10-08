台中25歲女酒駕…起步140公尺就撞死行人 賠33萬獲原諒

台中25歲林姓女子在酒吧喝威士忌至清晨，騎車上路不到1分鐘就在100多公尺外路口車禍，撞上徒步的吳姓男子釀傷重死亡，林涉嫌酒駕致死原應由國民法官審理；台中地院以林賠償家屬33萬元獲原諒，家屬也不希望國民參審，考量當事人意見、訴訟資源，裁定本件不行國民參審，但本案仍可抗告。

檢警調查，林女2024年7月19日凌晨2點多，在中區光復路酒吧喝威士忌，清晨5點多她騎機車上路不到1分鐘，就在酒吧外約140公尺的光復路、平等街口，見綠燈直行沒注意前方有闖紅燈，走行人穿越道的吳姓男子就直接撞上。

吳男因頭部、顱腦損傷，緊急送醫接受腦部手術搶救，但隔天下午仍因中樞神經衰竭死亡，警方當下對林女施以呼氣酒測達每公升0.28毫克。檢方根據路口監視器、林女自白及酒測值，及吳男遺體相驗證明等，依酒駕致死罪嫌起訴林，依法應由台中地院國民法庭審理。

林女的的辯護人聲請不行國民參審，主張林認罪，今年7月和被害家屬調解成立，答應賠償33萬元，並取得被害家屬原諒，先給付5萬元其餘28萬元將遵期給付，全案僅剩量刑需斟酌。

台中地院認為，林女本案酒駕致死並非具有重大爭議，是否有反應國民正當法律感情、彰顯國民主權理念，容有探討餘地，且仍應優先考量被害人及其家屬對訴訟、量刑的意見，才能更實質貼近國民對司法的了解及信賴。

中院指出，被害家屬調解後，也具狀同意不行國民參審，改通常程序審理，也同意給林女緩刑機會，另檢察官對程序也表示尊重。

中院說，本案單純，被害家屬也無意願進入國民參審，經斟酌反應國民法律感情意義，平衡兼顧當事人權益與訴訟資源有效運用後，裁定本件不行國民參與審判。

