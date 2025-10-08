高雄美濃又爆盜採天坑 汙染水源地檢聲押4人獲准

高雄美濃區因盜採砂石留下天坑，橋頭地檢署近日在執行兩波搜索，鎖定美濃區吉安段溪埔寮遭盜採農地偵辦，9月24日聲押徐姓、黃姓犯嫌獲准後後，日前在拘提羅姓、黃姓主嫌到案，其中羅男為前美濃鎮長堂弟，羅有暴力犯罪前科，檢方訊後依組織犯罪條例聲押兩人獲准。

美濃盜採砂石案分多筆地號，分別為吉洋段、成功段等多筆農地，最近執行的搜索，為鄰近的吉安段溪埔寮農地，該地也因大範圍盜採砂石，出現積水坑洞，且被回填營建廢棄物。

檢警調查，該地盜挖深度達12公尺，且盜採地點位於社區水源地，9月底橋檢承辦檢察官嚴維德曾親自現勘，發現盜採地點都被回填營建廢棄物，犯案證據明確。

檢方9月24日會勘及持法院核發搜索票執行搜索，查扣重型開挖機具怪手1台，拘提徐姓、黃姓犯嫌等人，依組織犯罪條例、廢棄物清理法聲請羈押獲准。

日前嚴維德再向上溯源，鎖定羅姓、黃姓主嫌涉案，執行第二波搜索，查扣重型砂石車1台，黃、羅兩人經複訊後，依組織犯罪條例、廢棄物清理法等罪聲押獲准，其餘砂石車、挖土機司機則交保候傳。

檢方調查，羅男自2014年5月向徐男承租土地後，便開始盜採砂石，因盜採範圍大，偌大的坑洞裸露在社區；羅男為前美濃鎮長堂弟，有暴力犯罪前科。