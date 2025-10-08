男不滿長照機構停止服務 恫稱「找得到黑道」法院判處拘役30天

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣身心障礙徐姓男子不滿長照機構要停止居服員王男對他的服務，竟出言恐嚇、用通訊軟體LINE給長照機構負責人周女、督導胡女和居服員王男，對他們口出惡言，恫稱，「我可能還找得到黑道」等語，讓他們心生畏懼，因而提告，屏東地院審理後判處徐男犯恐嚇危害安全罪，處拘役30天，可易科罰金，可上訴。

徐男是長照服務對象，他在去年7月3日時傳訊息到居服督導胡女公務手機寫到，「我沒有苛刻他（居服員王男），他這樣對我，我是巴不得甩他2巴掌找人撞他，再來回碾壓」。同月27日又傳簡訊給居服督導寫著「督導，我先把難聽話說在前面，如果不是王來上班，公司敢核銷我就敢鬧事，我一定想辦法鬧翻天，要怪就怪王」。

去年8月1日下午5時許，居服督導胡女到徐男家訪視，當場向胡女恫稱，「我可能還找得到黑道，我後面有人教我怎麼做，我知道你有錄音，回去放給她（居服機構負責人周女）聽沒關係」。

同月7日下午3時許到深夜近12時，徐男用LINE傳訊息給居服員王男，「我會被你害死」、「你死了是不是？」、「故意害我還不敢見」、「你慢慢等人找你吧！」

法院審理，徐男不思理性解決糾紛，竟恣意對他人恐嚇生命、身體、自由法益的言論，讓長照機構負責人胡女、居服督導周女、居服員王男心生畏懼，所為本不宜寬貸，但考量徐男沒有前案紀錄，素行尚可，雖然在警詢、偵查中都否認犯行，但在法院準備程序時終於坦承犯行，尚知道悔悟，審酌徐男有中度身心障礙考量其身心狀況後，犯處恐嚇危害安全罪，處拘役30天，可易科罰金一天一千元，可上訴。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

屏東縣身心障礙徐姓男子不滿長照機構停止居服員王男對他的服務，竟出言恐嚇居服人員，「我可能還找得到黑道」等語，屏東地院審理後判處徐男犯恐嚇危害安全罪，處拘役30天，可易科罰金，可上訴。圖為屏東地院外觀。記者劉星君／攝影
