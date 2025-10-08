嘉義職場名譽糾紛 一對一傳訊免責、主管八卦須賠償

嘉義某知名旅館前主管提告同事及財務主管散布「收取廠商回扣」不實傳聞，求償百萬元並登報澄清。法院審理，私訊屬一對一私人對話，有較大言論空間，不構成侵權；但主管未查證即在多人面前轉述相關說法，構成故意侵害名譽權，判決賠5萬元並支付法定利息。可上訴。

判決書表示，曾任客房部協理林女，去年8、9月間，同事顏女從廠商處聽聞她疑似在任內收受回扣，便透過LINE向財務主管黃女傳訊，並附上對話截圖，隨後即收回訊息；今年1月15日公司尾牙活動結束後，黃女於賓館房間內與3名同事閒聊時，提起顏女曾說的「收回扣」傳聞。林女得知後認為顏、黃2人未查證即散布不實訊息，依侵權行為損害賠償提告2人賠償100萬元並登報澄清。

顏女表示，只是將廠商提供的訊息轉知公司財務主管，目的是為了讓公司查證並保護公司利益，並未有損害原告名譽的故意。

黃女辯稱，與原告並不熟悉，也對顏女的說法抱持懷疑，當晚只是在房間裡以疑問語氣與同事討論，並無傷害意圖。她強調，當時在場同事也沒有當真，更未對外散播，不認為自己的言行造成實際名譽損害。