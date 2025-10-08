聽新聞
回響／揭弊被職場霸凌 司改會再接到求助

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

「公益揭弊者保護法」今年7月上路，催生此法的揭弊者、新竹縣家畜疾病防治所前技士戴立紳，因該法未溯及既往，仍不得恢復公務員資格，本報前天專題報導後，司改會昨再接到自稱公務員電話表示，揭弊後被職場霸凌，求助無門困境。

戴立紳自首協助長官報假帳並舉發同僚涉案，不料檢舉行為曝光，換來同事霸凌，法院最後判決「免刑」，但因仍「有罪」，丟了公務員飯碗。公益揭弊者保護法明定「揭弊者經法院判決免除其刑確定後，可申請再任公職」，被稱為「戴立紳條款」，但法務部也訂施行細則，不溯及既往，等同「不適用於戴立紳」。

司改會政策部主任呂政諺說，昨接獲公務員陳情揭弊後被職場霸凌，求助無門。如果問題沒釐清，看到戴立紳揭弊後下場，怎會有人敢揭弊？如今新法過了，但不給戴立紳用，道理何在？只是行政機關不願意花心力而已。

呂政諺指出，揭弊者有沒有律師協助，法規也未清楚規定，可能要先自掏腰包請律師，還有要如何將本法精神融入性平事件中，也有待法務部研議。從現在準備程度來看，若有人想揭弊，真的要好好想想。

至於該法是否納入保護私人企業的揭弊者，國民黨立委吳宗憲說，等運作一段時間後，再思考要不要擴大到上市櫃公司。

