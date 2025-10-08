冷眼集／長期不執行死刑 竟成「可教化」證明？

死囚「中山之狼」徐偉展（圖）聲請再審，台灣高等法院昨開訊問庭，53歲的徐聲稱輕微中風與重聽，全程由律師回答法官詢問。記者林伯東／攝影 死囚黃麟凱一月十六日伏法，距上回執行死刑隔四年九月；去年憲法法庭憲判八號判決後，檢察總長對提非常上訴態度不明，卅六名死囚擔心「隨時執行」，紛提再審「卡案自保」。諷刺的是二日苗栗發生隨機殺人案，邱姓男子先前砍人入獄十年，出獄後又在同一地點濫砍三人，司法再度被質疑「都在幫助壞人」。

憲判八號判決雖認死刑合憲，但對判處死刑與執行死刑設下重重關卡，遭質疑「實質廢死」。當時聲請釋憲的卅七名死囚，除大法官點名、有精神疾患的沈岐武、林旺仁和林于如二年內不得執行死刑外，其餘死囚仍有改判刑度機會。過去死囚擔心遭槍決，拚命提再審或聲請釋憲拖延執行，屢遭國人詬病法務部「自訂」執行死刑規則，間接不執行死刑，讓死刑犯豁免應有懲罰。

黃麟凱是聲請釋憲的卅七名死囚之一，他勒死王姓前女友母女，殺害王女前還先性侵逞慾。黃在聲請書上大言不慚說，如果死刑的目的是要威嚇避免殺人犯罪或撫慰被害者傷痛，「沒有任何實證可佐死刑可以達到目的」，只是聲請釋憲這步走完了，他身上沒「案子」進行中，成了法務部執行死刑的對象。

黃伏法後，其他死刑犯一波波聲請再審，或是聲請閱覽評議簿，檢查合議庭法官是否如憲判八號規定以「一致決」判死。也有死囚認為要判斷有無教化可能，應透過對個人過去行為與當前表現，預測未來可塑性，所謂「新證據」就是「關押至今在監表現狀況」，因此聲請再審。但政府長時間不執行死刑，讓死刑定讞者過了十、廿年仍安然在世，他們反倒聲請從關押迄今的輔導紀錄來證明「自己很乖」，豈不荒唐？

「中山之狼」徐偉展律師翁國彥昨天直白轉述「他認為執行很久，希望能出監」，希望死裡逃生的理由，聽在國人耳中，是不是被害者家屬心頭那句「司法都在幫助壞人」？