聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／長期不執行死刑 竟成「可教化」證明？

聯合報／ 本報記者王宏舜

死囚「中山之狼」徐偉展（圖）聲請再審，台灣高等法院昨開訊問庭，53歲的徐聲稱輕微中風與重聽，全程由律師回答法官詢問。記者林伯東／攝影
死囚「中山之狼」徐偉展（圖）聲請再審，台灣高等法院昨開訊問庭，53歲的徐聲稱輕微中風與重聽，全程由律師回答法官詢問。記者林伯東／攝影
死囚黃麟凱一月十六日伏法，距上回執行死刑隔四年九月；去年憲法法庭憲判八號判決後，檢察總長對提非常上訴態度不明，卅六名死囚擔心「隨時執行」，紛提再審「卡案自保」。諷刺的是二日苗栗發生隨機殺人案，邱姓男子先前砍人入獄十年，出獄後又在同一地點濫砍三人，司法再度被質疑「都在幫助壞人」。

憲判八號判決雖認死刑合憲，但對判處死刑與執行死刑設下重重關卡，遭質疑「實質廢死」。當時聲請釋憲的卅七名死囚，除大法官點名、有精神疾患的沈岐武、林旺仁和林于如二年內不得執行死刑外，其餘死囚仍有改判刑度機會。過去死囚擔心遭槍決，拚命提再審或聲請釋憲拖延執行，屢遭國人詬病法務部「自訂」執行死刑規則，間接不執行死刑，讓死刑犯豁免應有懲罰。

黃麟凱是聲請釋憲的卅七名死囚之一，他勒死王姓前女友母女，殺害王女前還先性侵逞慾。黃在聲請書上大言不慚說，如果死刑的目的是要威嚇避免殺人犯罪或撫慰被害者傷痛，「沒有任何實證可佐死刑可以達到目的」，只是聲請釋憲這步走完了，他身上沒「案子」進行中，成了法務部執行死刑的對象。

黃伏法後，其他死刑犯一波波聲請再審，或是聲請閱覽評議簿，檢查合議庭法官是否如憲判八號規定以「一致決」判死。也有死囚認為要判斷有無教化可能，應透過對個人過去行為與當前表現，預測未來可塑性，所謂「新證據」就是「關押至今在監表現狀況」，因此聲請再審。但政府長時間不執行死刑，讓死刑定讞者過了十、廿年仍安然在世，他們反倒聲請從關押迄今的輔導紀錄來證明「自己很乖」，豈不荒唐？

「中山之狼」徐偉展律師翁國彥昨天直白轉述「他認為執行很久，希望能出監」，希望死裡逃生的理由，聽在國人耳中，是不是被害者家屬心頭那句「司法都在幫助壞人」？

死刑 死囚 最高法院 司法

延伸閱讀

顏正國肺腺癌末期驟逝！昔誤入歧途面臨死刑 享年50歲

最難過的中秋節 苗栗隨機殺人事件「救人超人」女兒盼落實死刑

縱火釀5命大法官指名死囚林旺仁暫獲免死金牌 他握拳求法官開啟再審

死囚14年未槍決 「中山之狼」稱關太久想出監...犯何罪竟講不出來

相關新聞

定讞14年未槍決 2死囚聲請再審

「中山之狼」徐偉展，及犯下基隆「女人心卡拉ＯＫ店」縱火五死案的林旺仁十四年前遭判死刑定讞，至今未伏法，兩人分別聲請再審；...

冷眼集／長期不執行死刑 竟成「可教化」證明？

死囚黃麟凱一月十六日伏法，距上回執行死刑隔四年九月；去年憲法法庭憲判八號判決後，檢察總長對提非常上訴態度不明，卅六名死囚...

影／鄭文燦涉貪案新審判長霸氣暫停勘驗 要求檢辯限期「交作業」

海基會前董事長鄭文燦被控於市長任內收賄涉貪，桃園地院今午第9次準備程序勘驗2018年3月6日會議音檔，新合議庭審判長認為...

再下一城！家寧爸媽告Andy不起訴 新北地檢署曝原因

YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy、家寧情變後，頻道母公司群海娛樂爆發財務糾紛，家寧一家四口日前遭檢方起訴。然...

離婚12年仍住夫家 前夫晚歸被鎖門逼住飯店…她挨告下場曝

蔡姓男子與妻子離婚已逾12年，念及夫妻一場而未立即要求她搬離房屋，初期6、7年還相安無事，近年他在外辦事較晚回家，反遭鎖...

中校營長偽造訃聞「父親過世」 騙喪假被抓包又不假未返下場曝

國軍吳姓中校營長因債務纏身無心工作，前年偽造父親訃聞「騙假」，被抓包後又不假未返，涉嫌偽造文書、意圖免除職役詐偽、意圖長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。