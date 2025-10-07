快訊

影／鄭文燦涉貪案新審判長霸氣暫停勘驗 要求檢辯限期「交作業」

聯合報／ 記者陳恩惠張裕珍／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控於市長任內收賄涉貪，桃園地院今午第9次準備程序勘驗2018年3月6日會議音檔，新合議庭審判長認為逐字勘驗如校對工浪費時間，要求辯方完成證據核對並限期下月繳交，當檢辯雙方再為另案監聽與否激辯，審判長霸氣制止「是不是，我說了算！」

鄭文燦涉貪案，今午原定勘驗起訴書犯罪事實「歷次案關會議」中的最後一場，也就是桃園市政府於2018年3月16日召開「林口工五工業區擴大變更都市計畫辦理進度」的市長專案報告會議的音檔紀錄進行勘驗。

這場會議被檢方列為鄭文燦收受500萬元賄款，獲悉自己遭司法機關監聽後，為了掩飾收賄犯行，而於同年3月1日通知緊急召開市長專案報告會議，決定將土地開發模式「一反先前一貫支持的市地重劃立場」，改採為公辦「一次區段徵收」的關鍵決策大逆轉會議。

今午的準備程序原該由中籤的受命法官田時雨獨任，雖然他曾擔任過桃園地檢署書記官和資料科長雖非司法新人，卻也是司法官學院剛結業64期菜鳥，審判長潘政宏決定合議庭承審，陪席法官蔡旻穎也出席。

由於先前準備程序勘驗時，無不完整播放會議錄音逐字校對，途中有疑問立刻提出修正，但審判長認為又慢又浪費時間，為此他事先聽完歷時約1小時會議並完成逐字稿，開庭當場發放，同時給予檢辯30分鐘時間校正。

詎料，審判長備妥的53頁逐字稿，辯方律師團耗費40分鐘僅完成四成三，審判長當下決定暫停冗長逐字核對動作，要求辯護律師團將證據核對工作帶回處理，利用事務所「龐大人力」依法院格式訂正，若有不一致之處再提出討論。

審判長提及，此案重頭戲在於證人筆錄及交互詰問，根據檢方要求傳喚重要證人廖俊松、廖力廷父子及侯水文的次序，要求律師團先行勘驗證人調詢及偵訊筆錄，並於11月25日前將原訂今午勘驗2018年3月16日記錄、廖等3人相關筆錄與音檔等4份有問題部分逐字稿全部提交，法院之後將依序排定時程勘驗影音光碟，解決筆錄不一致的問題。

此外，除了核對證人筆錄外，檢辯雙方再次為了監聽譯文的證據能力及合法性再起口角，辯方質疑檢方提出的監聽譯文可能存在「另案監聽」的問題，並對譯文內容正確與否懷疑，且強調通訊監察及保障法相關規定，若監聽到另案內容，必須於7天內向法院承報；辯方主張應根據「武器平等原則」調取完整監聽卷以求公平，並判斷監聽「源頭」是否合法。

審判長認同「源頭」問題須解決，並明確指出，若法院裁定監聽不合法（例如是未承報的另案監聽），後續相關證據便不用處理。為解決另案監聽爭議，要求檢方限期於本月底之前提供相關偵查報告，以便法庭作判斷。

在合議庭做出本案是否為另案監聽的裁定後，若裁定對被告鄭文燦不利，辯方仍須將檢方舉證用來證明鄭犯罪的監聽譯文進行核驗，成為第5巷項「家庭作業」。審判長並預定今年12月9、23日及明年1月6日分別開庭勘驗廖俊松父子、侯水文等3名重要證人的偵訊光碟。

桃檢今天蒞庭仍由主任檢察官呂象吾（左前）率公訴檢察官邱健盛（右前）、公訴新檢察官李頎（右後），承辦檢察官陳嘉義到庭旁聽。記者陳恩惠／攝影
桃檢今天蒞庭仍由主任檢察官呂象吾（左前）率公訴檢察官邱健盛（右前）、公訴新檢察官李頎（右後），承辦檢察官陳嘉義到庭旁聽。記者陳恩惠／攝影
雖然今天未能進行勘驗市府當年的會議音檔，鄭文燦離去時面露笑意。記者陳恩惠／攝影
雖然今天未能進行勘驗市府當年的會議音檔，鄭文燦離去時面露笑意。記者陳恩惠／攝影
鄭文燦涉貪案今天下午在桃園地院刑18法庭進行勘驗會議音檔的準備程序庭，由審判長潘政宏、陪席法官蔡旻影及受命法官田時雨組成的新合議庭首度曝光。照／記者陳恩惠攝影
鄭文燦涉貪案今天下午在桃園地院刑18法庭進行勘驗會議音檔的準備程序庭，由審判長潘政宏、陪席法官蔡旻影及受命法官田時雨組成的新合議庭首度曝光。照／記者陳恩惠攝影

司法官 證據 鄭文燦 貪汙

