再下一城！家寧爸媽告Andy不起訴 新北地檢署曝原因

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy家寧情變後，頻道母公司群海娛樂爆發財務糾紛，家寧一家四口日前遭檢方起訴。然而家寧父母張國龍、曾淑惠因不滿Andy事發後在個人YT頻道上指稱家寧父母以律師函恐嚇並欲獨吞「眾量級」商標，提告誹謗及違反個人資料保護法，新北地檢署認為個資屬公開資訊，且該頻道觀眾眾多，與公共利益相關屬合理評論，處分Andy不起訴。

家寧父母張國龍、曾淑惠指控，本名王崇睿的Andy，今年3月11日於YouTube頻道「Andy老師」上傳名為「10年了！227萬訂閱量CROWD原來不是我的？！」影片，內容提及身為群海監察人和董事長的曾、張欲藉律師函恐嚇及獨吞商標，認為損及2人名譽及洩漏個資而提告。

檢方查出，該影片內容主要在張、曾2人質疑相關行為是否違法，所引用的資訊如姓名、公司職銜等多為公開資訊，且Andy的言論是根據親身經驗及客觀事實發表意見，內容未逾越合理評論，動機也非以毀損2人名譽為目的。

檢察官指出，家寧一家四口背信、妨害電腦使用及違反稅捐稽徵法等相關犯行既然已遭檢方起訴，家寧父母經營廣受歡迎「眾量級」YT頻道過程中的爭議行為，自然非單純私德範疇，屬可受公評事項，因此與誹謗、公然侮辱罪構成要件不符故不起訴。

YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy、家寧情變後，頻道母公司群海娛樂爆發財務糾紛，家寧父母因不滿Andy事發後在個人YT頻道上指稱家寧父母以律師函恐嚇並欲獨吞「眾量級」商標而提告誹謗及違反個人資料保護法，新北地檢署認為個資屬公開資訊，且該頻道觀眾眾多屬合理評論，處分Andy不起訴。圖／翻攝自臉書

家寧 Andy YouTuber 眾量級

