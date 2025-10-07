聽新聞
0:00 / 0:00
再下一城！家寧爸媽告Andy不起訴 新北地檢署曝原因
YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy、家寧情變後，頻道母公司群海娛樂爆發財務糾紛，家寧一家四口日前遭檢方起訴。然而家寧父母張國龍、曾淑惠因不滿Andy事發後在個人YT頻道上指稱家寧父母以律師函恐嚇並欲獨吞「眾量級」商標，提告誹謗及違反個人資料保護法，新北地檢署認為個資屬公開資訊，且該頻道觀眾眾多，與公共利益相關屬合理評論，處分Andy不起訴。
家寧父母張國龍、曾淑惠指控，本名王崇睿的Andy，今年3月11日於YouTube頻道「Andy老師」上傳名為「10年了！227萬訂閱量CROWD原來不是我的？！」影片，內容提及身為群海監察人和董事長的曾、張欲藉律師函恐嚇及獨吞商標，認為損及2人名譽及洩漏個資而提告。
檢方查出，該影片內容主要在張、曾2人質疑相關行為是否違法，所引用的資訊如姓名、公司職銜等多為公開資訊，且Andy的言論是根據親身經驗及客觀事實發表意見，內容未逾越合理評論，動機也非以毀損2人名譽為目的。
檢察官指出，家寧一家四口背信、妨害電腦使用及違反稅捐稽徵法等相關犯行既然已遭檢方起訴，家寧父母經營廣受歡迎「眾量級」YT頻道過程中的爭議行為，自然非單純私德範疇，屬可受公評事項，因此與誹謗、公然侮辱罪構成要件不符故不起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言