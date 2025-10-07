快訊

離婚12年仍住夫家 前夫晚歸被鎖門逼住飯店…她挨告下場曝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蔡姓男子與妻子離婚已逾12年，念及夫妻一場而未立即要求她搬離房屋，初期6、7年還相安無事，近年他在外辦事較晚回家，反遭鎖門不得其門而入，甚至要他去住飯店，多次要求前妻搬離遭拒，只好以所有權人提告，前妻仍未出面說明其占用法源依據，法官判她騰空遷讓返還房屋。

蔡主張，該建物是他所有，婚姻關係存在時共同居住在此，2012年間經地院判決離婚，並於2013年2月間完成離婚登記。離婚後，他念及前為夫妻情誼，且考量若要求前妻搬離，可能鬧事滋生事端，並未立即要求她搬離，但也未答應她可居住至終老。

他說，起初6、7年間，兩造尚相安無事，但近來若他在外辦事較晚回家，前妻即鎖住房屋大門不讓他進入，甚至要求他去住飯店，令他無法忍受，多次要求前妻遷離房屋，卻遭對方拒絕且惡言相向

他認為，前妻並非房屋所有權人，也無占用系爭房屋合法權源，卻拒不搬離該屋，最後依法提告，請求前妻遷讓返還房屋。然而，女方未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作何聲明或陳述。

台南簡易庭指出，依房屋土地建物查詢資料、法院判決及女方戶籍資料可佐，且女方就前夫主張，已於相當時期受合法通知，但未於言詞辯論期日到場，也未提出任何書狀或證據資料為爭執，依民事訴訟法相關規定，應視同自認，堪信為蔡主張為事實。

法官認為，女方既有占用房屋事實，卻未舉證證明其占用該屋有何合法權源存在，蔡身為房屋所有權人，依法請求女方遷讓返還房屋，自屬有據，應予准許。

台南簡易庭認為，女方既有占用房屋事實，卻未舉證證明其占用該屋有何合法權源存在，蔡男身為房屋所有權人，依法請求女方遷讓返還房屋，自屬有據，應予准許。圖／本報資料照
台南簡易庭認為，女方既有占用房屋事實，卻未舉證證明其占用該屋有何合法權源存在，蔡男身為房屋所有權人，依法請求女方遷讓返還房屋，自屬有據，應予准許。圖／本報資料照

