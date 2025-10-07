中校營長偽造訃聞「父親過世」 騙喪假被抓包又不假未返下場曝

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

國軍吳姓中校營長因債務纏身無心工作，前年偽造父親訃聞「騙假」，被抓包後又不假未返，涉嫌偽造文書、意圖免除職役詐偽、意圖長期脫免職役而不就職役等罪，案經起訴，士林地院今審結，判吳男應執行徒刑1年10月。

判決指出，吳男2023年1月1日至8月20日間，是國軍北部地區後勤指揮部新北後備旅步兵第一營的中校營長，負責動員教育召集工作。

他2023年4月間上網請不知情禮儀公司製作父親過世的訃聞電子圖檔，訃聞上還寫有「孝男OOO」、「孝媳OOO」、「孝孫OOO」等名，並於同年4月11日用通訊軟體LINE傳送給新北市後備旅伍姓旅長，以此順利於4月11日至14日、17日至21日、25日至28日、5月1日至2日請喪假。

吳騙假成功後，同年5月3日提出退伍報告，因進修管制役期至該年8月20日才能退休，他7月間偽造訃聞騙喪假的事情被揭發，不想面對同僚，又於7月10日、11日請事假，原本應於7月11日深夜12時返回營區，卻直接不假未返。

新北市後備旅2023年7月13日發布離營通報，該旅政綜科王姓科長後於7月15日上午10時許在國軍桃園總醫院遇到吳男，才將其帶返營區。

法官認為，吳男涉嫌刑法「行使偽造準私文書罪」、「使公務員登載不實文書罪」，及陸海空軍刑法「意圖免除職役詐偽罪」、「意圖長期脫免職役而不就職役罪」。

考量吳身為中校營長，理應以身作則，卻因結識酒店女子，在外積欠巨額債務，無心執行教召任務，而誆稱父親過世，以偽造訃聞請假，又意圖長期脫免職役，逾期未返營，漠視軍紀，實不可取。

審酌其犯後坦承犯行，犯罪動機、目的、手段、所生危害、素行等，參考北區後指部函覆科刑意見，兼衡吳的智識程度及經濟狀況等，審結依意圖免除職役詐偽罪判刑1年5月、依意圖長期脫免職役而不就職役罪判刑8月，合併應執行徒刑1年10月。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

國軍 偽造文書

