農水署工程師涉詐監造費5750元 判1年10月緩刑3年

農水署南投管理處蔡姓助理工程師去年擔任工程監造人員期間，以空白收據涉詐領監造費共5750元，遭依貪污治罪條例判處應執行有期徒刑1年10月，褫奪公權1年，緩刑3年。可上訴。

根據南投地方法院刑事判決，農業部農田水利署南投管理處辦理「下埤圳支線等圳強化工程」、「阿罩霧第四圳幹線一支線2分線等8圳強化工程」採購案，由蔡姓三等助理工程師擔任監造人員，擔任採購案監造人員期間，可核銷自購監造用品，上限新台幣3000元。

根據判決內容，蔡男未實際購入工作包，卻索取已蓋妥店章及負責人個人私章的空白收據，於民國113年2月自行填載品名「工作包」、總價2790元，並蓋印買受人為農水署南投管理處，申請核銷工程管理費，經不知情經辦、審核、主計人員撥付款項，蔡男詐得2790元。

另外，蔡男未向體育用品店買工作服，卻向商家索取已蓋妥店章及負責人私章空白收據，於113年3月填載品名工作服、總價3680元的不實收據，獲南投管理處核撥詐得2960元。案經法務部調查局台中市調查處搜索、南投地方檢察署依涉犯貪污治罪條例起訴。

法院審酌蔡男無犯罪紀錄、碩士畢業、坦承犯行、繳回犯罪所得、2次利用職務上機會詐取財物金額各5萬元以下，情節輕微，依貪污治罪條例第12條規定減輕其刑，且擔任公務員約10年並主動辭職負責，已為犯行付出相當代價，依刑法諭知被告緩刑3年。