檢指控受陸資介選 統促黨發言人張孟崇起訴後病逝…妻涉案續審

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

中華統一促進黨發言人、廣播節目「台灣向前走」主持人張孟崇（綽號「老K」），去年10月遭檢方依《反滲透法》第4條及選罷相關法令起訴；今年9月18日張孟崇因腎臟疾病於嘉義長庚醫院病逝，享壽65歲。司法實務上，被告死亡，法院將對其部分裁定不受理；至於其妻洪文婷涉案，仍將依法續行審理。

檢方指出，張、洪2人長期經營廣播與自媒體，並與統促黨職務相關。起訴書指稱，自2011年起至2023年，2人多次接受被認定為《反滲透法》第2條所稱「滲透來源」之單位資助，包括中共國台辦、福建省台辦及福建省廣播影視集團。資金疑經境外帳戶結匯入台、地下通匯或銀聯卡在台提領，再轉入家屬帳戶，用於購置辦公與錄音場地、支付電台時段與製作費、及網路宣傳。

檢方調查，2人除以廣播節目與社群平台散布內容外，亦曾依對岸人員提供之講稿製作影音、定期赴陸回報；在2021年12月四大公投、2022年林昶佐罷免案及2023年總統副總統選舉期間，發布具有特定政治立場之內容。起訴書另載，張孟崇明知實際成本，仍向對岸以「每年人民幣234萬元」浮報廣播預算，以爭取更高資助。檢方主張，相關金流與申報所得顯不相當，並聲請沒收犯罪所得。

在審理進行期間，張孟崇因病辭世。法律界人士指出，張之刑事訴訟程序就其本人將終結；惟洪文婷部分不受影響，檢方仍將就其是否涉犯《反滲透法》及選罷法等罪，於法院完成舉證與辯論，靜待司法判決。

本案相關金額、日期及帳戶資訊均以起訴書與調查機關所載為準；案件屬檢方指控，實際事實與法律責任仍待法院審理認定。

中華統一促進黨發言人、廣播節目「台灣向前走」主持人張孟崇（綽號「老K」），遭檢方依《反滲透法》第4條及選罷相關法令起訴；今年9月張孟崇因病辭世，司法實務上，被告死亡，法院將對其部分裁定不受理。圖／翻攝張孟崇臉書
中華統一促進黨發言人、廣播節目「台灣向前走」主持人張孟崇（綽號「老K」），遭檢方依《反滲透法》第4條及選罷相關法令起訴；今年9月張孟崇因病辭世，司法實務上，被告死亡，法院將對其部分裁定不受理。圖／翻攝張孟崇臉書

反滲透法 司法 統促黨

