將勘驗最後音檔 鄭文燦涉貪案今再出庭到場不發一語
海基會前董事長鄭文燦涉收賄案，今天下午2時半再度開準備庭，將勘驗相關會議最後一場關鍵音檔，鄭文燦下午2時15分抵達桃園地方法院，身穿深色西裝、戴口罩，下車時跟以往一樣不發一語，快步進入法院。
鄭文燦涉賄案於去年8月27日偵結後，歷經原審庭長、法官陸續病倒請假波折，法院上月初公開抽籤重新分案，由64期新任法官田時雨擔任受命，今將進行第9次準備程序，屆時31期審判長潘政宏、58期陪席法官蔡旻穎將陪同開庭。
下午的庭訊，主要針對起訴書內犯罪事實「歷次案關會議」中的最後一場，也就是桃園市政府於2018年3月16日召開「林口工五工業區擴大變更都市計畫辦理進度」的市長專案報告會議的音檔紀錄進行勘驗。
