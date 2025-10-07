快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

將勘驗最後音檔 鄭文燦涉貪案今再出庭到場不發一語

聯合報／ 記者陳恩惠張裕珍／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦涉收賄案，今天下午2時半再度開準備庭，將勘驗相關會議最後一場關鍵音檔，鄭文燦下午2時15分抵達桃園地方法院，身穿深色西裝、戴口罩，下車時跟以往一樣不發一語，快步進入法院。

鄭文燦涉賄案於去年8月27日偵結後，歷經原審庭長、法官陸續病倒請假波折，法院上月初公開抽籤重新分案，由64期新任法官田時雨擔任受命，今將進行第9次準備程序，屆時31期審判長潘政宏、58期陪席法官蔡旻穎將陪同開庭。

下午的庭訊，主要針對起訴書內犯罪事實「歷次案關會議」中的最後一場，也就是桃園市政府於2018年3月16日召開「林口工五工業區擴大變更都市計畫辦理進度」的市長專案報告會議的音檔紀錄進行勘驗。

海基會前董事長鄭文燦涉收賄案，今天下午2時半再度開準備庭，鄭下午2時15分抵達桃園地方法院，身穿深色西裝、戴口罩，下車時跟以往一樣不發一語，快步進入法院。記者張裕珍／攝影
海基會前董事長鄭文燦涉收賄案，今天下午2時半再度開準備庭，鄭下午2時15分抵達桃園地方法院，身穿深色西裝、戴口罩，下車時跟以往一樣不發一語，快步進入法院。記者張裕珍／攝影
海基會前董事長鄭文燦涉收賄案，今天下午2時半再度開準備庭，鄭下午2時15分抵達桃園地方法院，身穿深色西裝、戴口罩，下車時跟以往一樣不發一語，快步進入法院。記者張裕珍／攝影
海基會前董事長鄭文燦涉收賄案，今天下午2時半再度開準備庭，鄭下午2時15分抵達桃園地方法院，身穿深色西裝、戴口罩，下車時跟以往一樣不發一語，快步進入法院。記者張裕珍／攝影

法官 鄭文燦 桃園

延伸閱讀

鄭文燦涉貪案今下午開準備庭 桃園地院全新合議庭首曝光

于朦朧生前音檔曝光！「爸爸」孫德榮痛心現身為他辦超渡法會

柯文哲對比陳怡君巨大落差？他曝3原因、再舉例鄭文燦

整理包／涉弊沾腥…新星崛起到爭議殞落 原來他們都是「小英男孩」

相關新聞

行事曆、便利貼哪來的？柯文哲質疑「政治偵防」：難道現在有人二室？

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金弊案，今傳喚柯被告轉證人接受檢辯雙方詰問。柯文哲對於多數問題均...

將勘驗最後音檔 鄭文燦涉貪案今再出庭到場不發一語

海基會前董事長鄭文燦涉收賄案，今天下午2時半再度開準備庭，將勘驗相關會議最後一場關鍵音檔，鄭文燦下午2時15分抵達桃園地...

縱火釀5命大法官指名死囚林旺仁暫獲免死金牌 他握拳求法官開啟再審

憲法法庭去年作出憲判8號判決，嚴格限縮死刑適用與執行條件，當時37名聲請釋憲的死囚中，有3個暫時拿到「免死金牌」，為沈岐...

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，今傳喚柯被告轉證人接受檢察官、共犯辯護人的詰問，檢察官詰問柯多年前曾說京...

繼父夜市賞巴掌、痛毆小孩跌下床...生母還替他袒護緩頰 最終有罪定讞

新北市許姓男子3年前不滿8歲繼子、7歲繼女不聽話，多次動手狂毆讓繼子跌下床撞到頭，甚至在夜市朝繼女猛力甩巴掌，被檢方起訴...

他以725元標下「微型槍砲」卻具殺傷力 法官這理由判無罪

林姓男子去年8月25日在拍賣網站上以725元，購買外型類似古砲台的「微型槍砲」而遭警方查獲，經鑑定它以點燃引信引爆火藥為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。