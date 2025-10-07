將勘驗最後音檔 鄭文燦涉貪案今再出庭到場不發一語

海基會前董事長鄭文燦涉收賄案，今天下午2時半再度開準備庭，將勘驗相關會議最後一場關鍵音檔，鄭文燦下午2時15分抵達桃園地方法院，身穿深色西裝、戴口罩，下車時跟以往一樣不發一語，快步進入法院。

鄭文燦涉賄案於去年8月27日偵結後，歷經原審庭長、法官陸續病倒請假波折，法院上月初公開抽籤重新分案，由64期新任法官田時雨擔任受命，今將進行第9次準備程序，屆時31期審判長潘政宏、58期陪席法官蔡旻穎將陪同開庭。