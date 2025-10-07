行事曆、便利貼哪來的？柯文哲質疑「政治偵防」：難道現在有人二室？

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金弊案，今傳喚柯被告轉證人接受檢辯雙方詰問。柯文哲對於多數問題均答「沒有印象」，但質疑檢察官為何拿得到市長行事曆、京華廣場完工圖上的黃色便利貼，「難道現在又有人二室了嗎」、「我長期被政治偵防是不是」，並說威京集團主席沈慶京跟他見面從來不談京華城。

檢察官提示京華城未來改建「京華廣場」完工示意圖，上頭有柯文哲以黃色便利貼手寫「TO：彭副，京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」，問及如何拿到示意圖、為何會知道京華城死心、是否為沈慶京說的等語，柯文哲都說沒有印象。

柯文哲承認便利貼是自己寫的，但他說自己寫「死心」二字也沒代表什麼，當時認為京華城連設計圖都完成了、搞定了，行政給它幫忙，他寫一寫就丟出去，就這樣而已，再質疑自己被「政治偵防」，為何他給彭副的東西，檢察官怎麼會有？柯也說，講出來你們可能不相信，沈慶京和他見面從來不談京華城。

檢方提示市長室行事曆，問及2018年5月10日威京集團主席沈慶京是否拜會柯文哲？柯文回應「沒有印象」，又反問檢方行事曆從哪裡弄到的，甚至還有他在台大醫院的行事曆，並說檢方推給台北市政府政風處，政風處再推給秘書處，但他是2014年上任市長，秘書處卻無法解釋為何行事曆是從2013年開始記錄，「難道現在又有人二室了嗎？」

檢方再問柯文哲批示時是否知悉京華城欲將容積率從560%變成678％？柯文哲起初沒有正面回應，僅表示「字條寫的就是我當時的意思」，他只知道京華城有送研議，其他的他根本沒有印象，甚至他到去年還不知道京華城拿到840％。

柯文哲對於沈慶京2020年是否有去找他、沈慶京是否有針對京華城案「發牢騷」、是否在市長室「一對一」會談、京華城研析意見、京華城不公開晨會等問題，一概回應沒有印象。

不過，檢察官問及市長室秘書誰會調取京華城的資料時，柯文哲表示，他要抱怨檢察官故意不調查，這些人都有來作證，為何不當庭問清楚，他連京華城的進度都不知道，「你們為什麼都不調查？不調查就是栽贓，不調查就在那邊寫故事，就是我最火大的地方」。