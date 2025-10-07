縱火釀5命大法官指名死囚林旺仁暫獲免死金牌 他握拳求法官開啟再審

憲法法庭去年作出憲判8號判決，嚴格限縮死刑適用與執行條件，當時37名聲請釋憲的死囚中，有3個暫時拿到「免死金牌」，為沈岐武、林旺仁和「驚世媳婦」林于如。縱火釀5死8傷的林旺仁聲請再審，台灣高等法院今開訊問庭，對於法律程序林僅以台語說「我不會講」，雙手握拳不斷拜託法官求開啟再審。

家住宜蘭的林旺仁，認為妻子拋家棄子到基隆卡拉ＯＫ店上班，數度打電話到店裡質問，和店內的員工起爭執，決定縱火洩憤。2004年6月16日傍晚，林買了30元汽油裝入寶特瓶；晚上9點42分將裝有汽油的塑膠袋丟向基隆市義一路「女人心卡拉ＯＫ店」的樓梯間，再以打火機點燃後逃離，卻種下大禍。

法院審理時，林旺仁在法庭上雙手交叉胸前說，「不知法院為何一拖再拖，我有神精病，我最大」；一再以腦部曾經受傷，會忘記事情，以精神病卸責。2011年11月，最高法院判林死刑定讞。

憲判8號理由中指出，林旺仁領有中度精神障礙手冊者，在相關機關修法前，不能執行死刑，他和「情感性精神病」患者沈岐武、有憂鬱症和睡眠障礙的林于如在憲判8號判決出爐的2年內不會被槍決。

林聲請再審，由律師高烊輝、翁國彥、曾培琪辯護。高院今開訊問庭時先確認人別，林旺仁連自己的身分證號都背不出來。

律師團表示，林旺仁曾做過4次精神鑑定，他無法替自己有效辯護，理解資訊能力不足，希望調取2004年迄今的輔導紀錄、用藥紀錄，並指教化可能性判斷應包括過去、現在、未來。律師團也希望調取2004年基隆地檢署的2筆偵訊錄音帶，以了解林自我辯護能力是否足夠。