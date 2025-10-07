快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

繼父夜市賞巴掌、痛毆小孩跌下床...生母還替他袒護緩頰 最終有罪定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市許姓男子3年前不滿8歲繼子、7歲繼女不聽話，多次動手狂毆讓繼子跌下床撞到頭，甚至在夜市朝繼女猛力甩巴掌，被檢方起訴，最高法院依違反保護令、傷害等罪判刑4月，得易科罰金，全案定讞。

許平時和陳姓妻子、繼子女同住，而他先前已對幼童家暴而被核發保護令，法院裁定不准他在對繼子女家暴等。許2022年7月20日某時，在新北市中和區住處，因繼子未依指示上廁所，他便打巴掌導致繼子跌落床下並撞到頭部。

許2022年7月25日在新北市淡水區某飯店內，不滿繼子穿衣服動作過慢，又徒手打繼子腹部，造成腹部疼痛。許同年8月2日在新北市福氣櫃夜市內，因繼子、繼女未遵照他的指示行動，竟徒手以巴掌毆打繼女，造成繼女跌倒在地且眼眶結痂與瘀青。

幼童的親生父親得知後報警處理，但許否認犯行，供稱他沒有動手毆打繼子、繼女，也沒有違反保護令。不過，繼子作證供稱，他當時被許要求半蹲，蹲到一半想去上廁所，但媽媽在洗澡所以他沒辦法尿，許認為他騙人，就叫他站在床上再賞他巴掌，他就跌下去撞倒櫃子。

繼女作證時也說，當時在夜市工作的地方，有一隻小狗趴在媽媽腿上，媽媽請她把狗抱走，她說「不要，我覺得這樣很可愛」，許就一巴掌打過來，她跌倒在地，眼睛下面受傷、有一點瘀青。

然而，許妻雖作證許沒有動手打小孩，並稱是小孩跳床撞到肚子、許拉小孩一把才回跌倒等語，但許接受測謊卻呈現不實反應。一、二審均依違反保護令、傷害等罪判4月得易科罰金之刑，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。 ★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

巴掌 保護令

