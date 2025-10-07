檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，今傳喚柯被告轉證人接受檢察官、共犯辯護人的詰問，檢察官詰問柯多年前曾說京華城「一放手差100億」數字依據為何？柯文哲稱，反正台北市的房價都很貴。
柯文哲說，「100億」這個說法就是形容很多錢的意思，好像大家聊天時會以「100億」來指錢很多。
檢察官針對圖利罪詰問柯，提示證據指2017年4月26日時柯在「居住正義論壇」以市長身分致詞時，曾提及京華城容積率案說「京華城一放手就是100億」等，請柯作證估出100億元的依據為何？
柯文哲證稱，這就是他最受不了檢察官的地方，7年多前的事他已不記得細節，「100億」只是在指很多錢的意思。
檢察官問柯文哲心目中京華城容積率案是否為「大案」？並提示柯寫給前副市長林欽榮的便利貼上，柯曾以京華城案涉「重大利益」、「龐大利益」說明陳情案，所謂的「重大」是指什麼？
柯文哲回答檢方提問稱，下便利貼是他擔任市長時期的好習慣、市府的好文化， 他通常會養成習慣就要辦的事項寫個字條，不過，他覺得很奇怪「你們到底是哪裡弄來的？」
柯文哲證稱，他是台大醫學院的教授，向來尊重專業，主持市政也會下決策寫出來交給底下的各局處去處理，他並不知道京華城要的容積率具體的金額是多少，只知道反正台北市的房價都很貴。
