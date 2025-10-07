檢察官直攻EXCEL檔問選舉用途 柯文哲16次避答怒嗆：你們在刺探秘密？

快訊

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，今傳喚柯被告轉證人接受檢、辯詰問。檢方直攻EXCEL檔案「工作簿」涉賄案情，柯16次避答細節「我拒絕證言」，並稱錢均用於選舉，另批檢察官追問選務「你們在政治偵防？」

合議庭今傳喚威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟、精華會計師事務所會計師端木正行使詰問權，一開始由檢方詰問。

檢察官針對EXCEL檔案「工作簿」內記錄「數字」、「用途」、「經理人」詰問柯文哲收取金錢細節，有關「范有偉500」部分，柯稱，范是他的朋友，會幫忙選舉，記不起來有無給錢的事，也不作證是否有與他人說過「我拒絕回答」。

檢察官再問基隆市長謝國樑以母親林曼麗名義透過副市長邱佩琳轉交200萬事，柯說，邱選舉時有幫忙，事情過了多年邱也記不清楚，但確定的是錢「沒有私用、沒有進到我家」，檢方問用於選舉何事？柯嗆「你們在做政治偵防？刺探秘密？」

檢察官問EXCEL檔內有關東森集團總裁「王令麟500」、信義房屋創辦人「周俊吉200」金錢去向？柯均回稱不知道、不記得「拒絕回答」。

邱佩琳審判中作證轉交錢時，柯文哲派人到家中管理室取款，柯證稱，這件事「想了一年想不起來」、「把我抓去測謊也測不出來」，再有無與文華東方董事長「林命群200」有金錢往來？柯仍證稱，沒印象、不清楚。

於「陳盈助300」部分，柯證稱，他卸任後要設辦公室，請前競總主任周芳如募款，福添福基金會執行董事邱清章來作證時，他才想到；柯說，邱會直接到辦公室，可能是「捐錢的人想讓我知道誰捐的」，柯說，這種情形也適用於「妙天」，即找新故鄉智庫協會秘書長蘇進強募款，而自己是轉手人「故事就是這樣」。

檢察官提示EXCEL檔案「工作簿」詰問柯「WEN」作者是誰？柯文哲怒目證稱，隨身碟內有幾萬個檔案，批檢察官「你們先製造一個圖利案，再讓圖利案變貪汙案」、「如果有一天我去抄民進黨黨部，民進黨禁得起嗎？」

詰問到「小沈1500」時，柯文哲說，他和沈慶京沒有金錢往來，沈給210萬元政治獻金是坐牢時讀報才知道。

與立委黃珊珊傳訊「威京小沈已給過…不要再找他，另外，他財務狀況不好」，柯證稱，當時黃說大選前最後2個月要花很多錢，電視廣告也漲價，於是提議向企業家募款，但他決定走「小草路線」，拒絕向企業大額募款，就是簡訊的意思。

柯文哲說，他和沈慶京密集見面的時間集中於2023年5、6月，目的是為「藍白合」，沈牽線奔走提供許多意見，他和沈聊天後知道有些企業家的財務並不好，所以不想麻煩大家，但是檢察官卻從一則簡訊開始編故事。

柯表示，他從不和沈慶京談京華城的事，那段時間和沈碰面，都是在跑完行程約晚上10點後才找沈「我們都聊一些風花雪月、八千里路雲和月，還有聊沈的女朋友們」。

京華城、政治獻金案上午開庭，民眾黨前主席柯文哲出席，受到支持者高喊加油。記者蘇健忠／攝影
京華城、政治獻金案上午開庭，民眾黨前主席柯文哲出席，受到支持者高喊加油。記者蘇健忠／攝影

