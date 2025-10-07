騎士半夜追撞轎車噴飛遭輾斃 家屬申請保險理賠失利原因曝光

高雄李姓騎士酒後追撞計程車，彈飛至對向車道後被輾死，一審地院判決保險公司賠償200萬元，保險公司不服後上訴，高雄高分院審理後逆轉，認為李男即使未被輾過，也無法活命，改判保險公司不用賠。

判決指出，2024月3日凌晨2點多，李男騎機車途經左營區軍校路時，追撞前方停等紅燈的計程車後彈飛至對向車道倒地，正巧被另一輛計程車輾過，李男送醫急救後仍因傷重不治，

被另一輛計程車輾壓，經送醫急救，延至隔天凌晨死亡，因李男有保公司團險，家屬事後要求保險公司賠償200萬元身故保險金，卻被以李男案發時有酒駕等理由拒賠。

家屬不滿提告，一審高雄地院審理後，法官認為李男追撞計程車後彈飛至對向車道，只是受傷不會死亡，實際死因是被另輛計程車撞死，與酒駕無因果關係，判決家屬勝訴，保險公司得賠償200萬元。

保險公司不服上訴，保險公司主張，李男案發時酒精濃度換算吐氣值為每公升0.9毫克，本件車禍事故發生於凌晨2時，現場無人車壅塞情形，一般人正常駕駛不致撞擊前方停等紅燈車輛，可見李男是因飲酒後喪失安全駕駛能力，無法注意車前狀況肇事。

高雄高分院審理後，合議庭認為事故責任應分2階段，第1階段為李男因酒精濃度超過規定，未注意車前狀況肇事，第2階段則為輾過李男的計程車。