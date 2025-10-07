災後復建牛步…嘉義布袋港淤沙多 漁民出海翻船1人失蹤

嘉義布袋南北堤長期受淤沙困擾，因濕地保育議題遲未解決，丹娜絲颱風後又湧入大量淤沙，1艘漁船前天中午在布袋外海翻覆，3人落海，僅2人獲救，1人遭浪捲走失蹤，至今下落不明。漁民怒批，港口淤沙嚴重，「白海豚比人命重要」，盼政府積極清淤正視漁民安全。

地方居民說，布袋鎮許多人靠出海維生，南北堤因淤沙、水太淺，導致浪大翻船，中央官員在丹娜絲颱風後勘災，口頭承諾會協助南北堤清淤，可是到現在過了3個月，都沒有任何清淤動作，已經有人落海3天失蹤，這是漁民出海安全問題，盼政府重視積極處理。

縣府農業處表示，丹娜絲颱風後在布袋港帶來大量淤沙，原訂標案抽砂量體不足負荷，淤沙量太大，向中央提報丹娜絲災後復建計畫，目前已提報計畫仍待中央核准，經費約2千多萬元，但也請原來的標案廠商協助，盡量維持安全航道，讓漁民能出海作業。

外傘頂洲逐年流失，海委會防護計畫短期以廢蚵棚固沙，但外傘頂洲仍向東南方移動，造成沿海養殖牡蠣空間縮小，且白水湖壽島也跟著南移，堵住布袋第三漁港出入口，立委蔡易餘前年邀海委會、國海院研議中長期計畫，最終因白海豚棲地，決定採柔性緩慢防護工法。

有漁民怒批，現在白海豚比人命還值錢，因為被畫設為濕地，很多工程都動不了，冒險出海風險愈來愈大，「難道要再多死幾個人才願意嗎？」政府應提出明確時程，加速審議與清淤作業，不能再以環評與濕地名義拖延，只顧白海豚生態而忽視人命安全。