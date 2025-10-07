聽新聞
偷走妻子10兩金塊再謊報案指住家遭竊害警忙半天...男子遭法辦
35歲陳姓男子因缺錢花用，垂涎妻子在家存放的10兩黃金金塊，上周六（4日）利用中秋連假期間妻子不在家時，將所有金塊一掃而空，開心跑去銀樓變現，再返回住處將屋內擺設破壞，隨後打電話報警謊稱住家遭竊。警方到場採證，發現門窗未遭破壞，加上陳說詞反覆，直接拆穿他的謊言，將他帶回偵辦。
據悉，陳男無前科，與父母及妻子同住，妻子有在家中置物櫃存放黃金的習慣，陳男每次看見妻子在觀賞黃金，逐漸萌生歹念，上周六趁妻子外出時將所有黃金搜出，再衝去銀樓變現，返家後先將住家擺設布置弄亂，再打電話報警稱家中遭人闖入，黃金失竊。
警方獲報到場，因財損龐大，立即組成專案小組，調閱周遭監視器，並連繫金銀珠寶同業公會注意贓物流向，防止嫌疑人銷贓變現。
但是，警方採證時發現，陳男住處門窗都完好未遭人破壞，且屋內雖凌亂，卻與以往入室竊盜翻箱倒櫃的態樣不同，懷疑報案內容有誤。此外，專案小組調閱監視器，發現陳男住處並無人進出，加上他說詞反覆，無法明確交代行蹤，最終只能坦承謊報案。
陳男供稱，他因沉迷網路遊戲與虛擬貨幣投資，才會偷走妻子黃金，由於警方獲報後耗費心力調監視器勘驗、傳訊證人，全案警詢後依竊盜罪、誣告、使公務人員登載不實等罪嫌將陳男移送新竹地檢署偵辦。
第二分局分局長林炎巨表示，切勿因任何因素至警察機關謊報刑案，以免觸法，黃金價格在今年以來不斷創下歷史新高，亦呼籲民眾將家中財物保管妥當，避免遭竊，另警方持續推動銀樓與珠寶業者的犯罪預防措施，並建立平時聯繫管道，與業者合作維護新竹治安。
